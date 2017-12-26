ЧС районного масштаба

Премьер Александр Чепик прибыл в дом по Горького, 26-А по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова. Руководитель региона среагировал на обращения жильцов в соцсетях. Люди устали от коммунальных проблем в здании, построенном совсем недавно — в 2013 году. Дом, возведенный по программе переселения из аварийного жилья, всего за четыре года сам стал небезопасным для жизни его обитателей.

— Здесь просто страшно жить, — говорят люди, уже переставшие радоваться, что сменили деревянные бараки на благоустроенное современное жилье. Дом №26-А по ул. Горького в Кондопоге. Фото: ИА «Республика Карелия»/Борис Касьянов Стены смещены, пол деформирован. Фото: ИА «Республика Карелия»/Борис Касьянов Стены смещены, пол деформирован. Фото: ИА «Республика Карелия»/Борис Касьянов Просунуть руку… или даже кошку. Фото: ИА «Республика Карелия»/Борис Касьянов

Есть жалобы и на разъезжающиеся стены, и на проваливающийся пол. По словам жильцов, данные экспертизы показали, что в четырех квартирах на первом этаже жить опасно. В щели между стенами и полом можно свободно просунуть руку. Жильцы забили тревогу, стали жаловаться, и в ноябре 2016 года администрация Кондопоги обратилась в Арбитражный суд Карелии с иском к застройщику — ООО «Карельская строительно-монтажная компания» — чтобы фирма исполнила гарантийные обязательства по контракту, недостатки устранила. Правда, пока шло рассмотрение дела, строительная контора успела ликвидироваться — в апреле 2017 года. Решение по гарантийному ремонту суд вынес спустя два месяца. Сейчас приставы и мэрия города бумажников пытаются найти виноватых уже среди физических лиц.

— Мы сами очень заинтересованы в том, чтобы их найти, — заверил «Республику» мэр Валерий Анхимов. Александр Чепик выслушал всех и собрал стороны на совещании в районной администрации. Итоги таковы: квартиры №№1, 2, 3, 4 в доме №26-А по улице Максима Горького временно расселят, пока в доме проводится экспертиза. В течение недели частная фирма «САПР» (контракт на экспертизу с ними напрямую заключило республиканское правительство) должна определиться: дом подлежит капитальному ремонту или сносу и расселению. В первом случае (капремонта) жильцы первых четырех квартир поживут за счет мэрии в гостинице или профилактории, а затем вернутся домой. Во втором случае — выселят и расселят всех. Опять же за счет местной власти.