ЧС районного масштаба

— Здесь просто страшно жить, — говорят люди, уже переставшие радоваться, что сменили деревянные бараки на благоустроенное современное жилье.
Есть жалобы и на разъезжающиеся стены, и на проваливающийся пол. По словам жильцов, данные экспертизы показали, что в четырех квартирах на первом этаже жить опасно. В щели между стенами и полом можно свободно просунуть руку. Жильцы забили тревогу, стали жаловаться, и в ноябре 2016 года администрация Кондопоги обратилась в Арбитражный суд Карелии с иском к застройщику — ООО «Карельская строительно-монтажная компания» — чтобы фирма исполнила гарантийные обязательства по контракту, недостатки устранила. Правда, пока шло рассмотрение дела, строительная контора успела ликвидироваться — в апреле 2017 года. Решение по гарантийному ремонту суд вынес спустя два месяца. Сейчас приставы и мэрия города бумажников пытаются найти виноватых уже среди физических лиц.
— Мы сами очень заинтересованы в том, чтобы их найти, — заверил «Республику» мэр Валерий Анхимов.
Александр Чепик выслушал всех и собрал стороны на совещании в районной администрации. Итоги таковы: квартиры №№1, 2, 3, 4 в доме №26-А по улице Максима Горького временно расселят, пока в доме проводится экспертиза. В течение недели частная фирма «САПР» (контракт на экспертизу с ними напрямую заключило республиканское правительство) должна определиться: дом подлежит капитальному ремонту или сносу и расселению. В первом случае (капремонта) жильцы первых четырех квартир поживут за счет мэрии в гостинице или профилактории, а затем вернутся домой. Во втором случае — выселят и расселят всех. Опять же за счет местной власти.
— В бюджете вы обязаны заложить деньги на исполнение. Потому что у вас все это подпадает под действие закона о чрезвычайной ситуации районного масштаба. Я даже не исключаю, что, если сумма ущерба будет более пяти миллионов рублей, то это ЧС регионального уровня. Тогда будут точно уголовные дела по всей цепочке. Я не понимаю, почему вы тянете с этим вопросом. Это не игрушки. Вы объявляете ЧС. Приходите и говорите жильцам дома: с первой по четвертую квартиры вы отселяете. Ущерб, который был нанесен, вы представляете мне, я компенсирую вам. Всё.
Помимо этого, по словам Александра Чепика, физические лица, подписывавшие акты приемки дома и другую документацию, должны быть найдены и наказаны по закону. К этому вопросу сейчас подключена прокуратура.