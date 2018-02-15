Член совета федерации встретился с волонтерами Путина в Петрозаводске

Доверенное лицо президента, член Совета Федерации Дмитрий Шатохин посетил сегодня Петрозаводск и встретился с волонтерами избирательного штаба Владимира Путина в Карелии. Шатохин подчеркнул, что работа волонтера очень важна.

— Вы живете во время возможностей. Я был в похожей ситуации в 2000 году. Волонтерство — серьезный социальный лифт. Любая общественная организация — это возможность поуправлять достаточно серьезными процессами. Советую вам идти дальше: подумать о своем общественном объединении, вступить в партию, стать депутатом городского совета. Пройдите каждый шаг, не пропустите ни одного. Тогда будете успешными и уважаемыми, – заявил Дмитрий Шатохин.

Волонтеры избирательного штаба Путина. Фото: «Республика»/Алиса Смирнова Избирательный штаб Владимира Путина. Фото: «Республика»/Алиса Смирнова

Волонтеры рассказали Дмитрию Шатохину о своей работе: как они агитируют за своего кандидата, готовят мероприятия к масленичной неделе и Дню защитника отечества, готовятся снимать клип про здоровый образ жизни.

Доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина Анатолий Воронин отметил, что молодежь должна быть сильной.

— Мне хотелось бы, чтобы вы, те кто поддерживает нашего кандидата, этого не стеснялись. Оппоненты всегда были, этого не надо бояться. Надо уметь спорить, аргументировать, доказывать. У вас есть родственники, друзья, начните с них. Если не хотят идти на выборы, убедите их, – добавил Воронин.

Анатолий Воронин подчеркнул, что надеется, что после выборов команда волонтеров продолжит совместную деятельность. В конце встречи волонтеры угостили Дмитрия Шатохина блинами в честь Масленицы.

Дмитрий Шатохин и Анатолий Воронин. Фото: «Республика»/Алиса Смирнова Волонтеры штаба Путина. Фото: «Республика»/Алиса Смирнова

Активную работу с волонтерами ведут и избирательные штабы других кандидатов в президенты России. Например, как сообщил координатор регионального отделения ЛДПР Евгений Беседный, в избирательном штабе Владимира Жириновского 20 волонтеров работают только в карельской столице. В районах республики цифры меньше, однако руководители местного штаба Жириновского поставили задачу своим единомышленникам набрать минимум 10 человек в каждом районе Карелии. Сейчас волонтеры избирательного штаба лидера ЛДПР ожидают экипировки. Она должна прийти на этой неделе.

В избирательном штабе кандидата в президенты Ксении Собчак волонтеры начнут готовиться к агитационной работе тогда, когда в Карелию поступят все агитационные материалы. По словам координатора штаба Ивана Орлова, они будут иметь как общую федеральную часть, так и часть региональную, в которой будет рассказано о некоторых республиканских проблемах. Также Орлов добавил, что экипировка у добровольцев Собчак уже есть.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Главу государства изберут на шестилетний срок.