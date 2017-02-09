Четырехметровую копию Исаакиевского собора изо льда построят в парке «Рускеала»

Скульпторы из Петербурга приступили к созданию ледового Исаакиевского собора в пещере горного парка «Рускеала», сообщает Life.

Лёд для храма вырубают в штольнях. Там же, в подземной галерее, и будет установлен сам собор. Маршрут будет открыт для посещения уже через две недели.

За основу был взят проект Исаакиевского собора работы Антонио Ринальди. Именно по проекту этого архитектора был возведен в 1800 году первый вариант храма, однако спустя несколько лет было принято решение его перестроить из-за многочисленных недоделок первого варианта. В итоге храм в том виде, в котором он стоит до сих пор, освятили только в 1848 году.