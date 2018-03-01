Четырехлетний доцент

— Все крупы и материал природный изучаем, свойства бумаги и воды — все это открываем!

Вячеславу шесть, на его бейдже красуется надпись — «главный профессор». Вячеслав носит белый халат и заведует всеми материалами в лаборатории. И еще — микроскопами.

Маленький исследовательский центр разместился в бывшем кабинете логопеда, он поделен на зоны: есть мини-дендрарий, зона выращивания кристаллов, мини-лаборатория с микроскопами и емкостями для реагентов. Кислот, щелочей и других опасных реактивов в исследовательском центре детского сада № 21 в Питкяранте, конечно, нет, но вот микроскопы самые настоящие.

Дети изучают, как выглядит при большом увеличении песок и бумага, в чем разница между обычными и шерстяными нитками, выращивают кристаллы и красят листья салата в розовый и голубой. Здесь будут проходить занятия по физике, биологии и астрономии.

Исследовательский центр создали воспитатели сада с помощью родителей детей. Воспитатели написали образовательную программу, родители купили (что-то принесли из дома) все оборудование: посуду, цветы, увеличительные стекла, коробки для материала, наглядные пособия, цветы и луковицы. И пошили маленьким доцентам и лаборантам белые халаты — для полноты погружения в образ.

«Сотрудникам» центра от 4 до 6 лет. Они занимаются по программам, которые составили педагоги садика.

Открытие лаборатории приурочили к юбилею сада, его отметили 28 февраля. Но работать маленькие доценты и профессора здесь стали раньше, чтобы к открытию уже чувствовать себя хозяевами в лаборатории. Поздравить детей и педагогов приехали глава Карелии Артур Парфенчиков и заместитель министра образования Карелии Наталья Волкова. Глава подарил садику на день рождения мячи и набор для детского творчества.

Заведующая детским садом Юлия Золотова рассказала о дальнейших планах развития детского сада:

— Мы хотели бы купить дополнительное оборудование, — рассказала Юлия Золотова. — Есть, например, интерактивные песочницы — это гибрид песочницы и проектора. Позволяет проводить очень интересные развивающие занятия. Это наше мечта, но оборудование очень дорогое — самая маленькая песочница стоит около 70 тысяч рублей.

Сегодня в детский сад № 21 ходят 167 детей. По плану в научно-исследовательский центр будут приходить и дети из других детских садов Питкяранты.