Четырех выпускников в Карелии удалили с ЕГЭ за шпаргалки

Министр образования Карелии Александр Морозов рассказал о результатах государственных экзаменов, которые сдавали карельские выпускники. Итоговую аттестацию в этом году прошли более трех тысяч 11-классников и более шести тысяч 9-классников.

По всей Карелии ЕГЭ писали в 47 пунктах проведения экзаменов, четыре из них были организованы на дому для детей с ограниченными возможностями, еще четыре – при учреждениях УФСИН. В этом году контрольно-измерительные материалы печатали прямо в аудиториях, там же сканировали бланки с ответами выпускников.

Четырех человек с экзаменов пришлось удалить: троих поймали на использовании шпаргалок, еще один пронес в аудиторию средство связи.

— Шпаргалки были разные: от справочников размером со спичечный коробок, которые покупались в магазине, до классической «гармошки», исписанной жирной синей пастой. Я просто ностальгию испытал, когда ее увидел, — рассказал Александр Морозов.

При этом, отметил министр, в целом нарушать порядок проведения экзаменов стали гораздо реже, чем в прежние годы. Средний уровень результатов по основным предметам, наоборот, улучшился. В этот раз впервые за четыре года абсолютно все 11-классники справились с ЕГЭ по русскому. Экзамен по математике на «4» и «5» написали 85,7% учеников, а минимальный порог по профильной математике преодолели 89% выпускников.

Что касается экзаменов по выбору, чаще всего 11-классники сдавали обществознание, историю и физику, реже всего – химию, литературу и географию.

Девятиклассники в этом году тоже сдавали два экзамена по выбору. Наибольшей популярностью при этом пользовались обществознание, география, информатика и ИКТ, биология и физика. 33 человека выбрали экзамен по родному языку – карельскому, вепсскому или финскому.

— На углубленные программы в 10-е классы могут попасть только те, кто сдавал экзамен по профильным предметам, — пояснил Морозов. — Например, если ребенок хочет на физико-технический профиль, то в 9-м кассе он должен сдавать физику. Если же ученик планирует продолжать обучение в школе, где финский или карельский преподается как профильный, у него должна быть возможность сдать ГИА по этому языку.

Русский язык на пятерку сдали 30,6% девятиклассников, отличные оценки по математике получили 11,4% учеников.

Для тех, кто не прошел государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам, в сентябре будет организована пересдача. А вот дисциплины по выбору и профильную математику пересдать можно будет только в 2018 году.

В будущем в системе государственной итоговой аттестации ожидаются новые изменения, рассказал министр. В том числе обсуждается идея ввести устное собеседование по русскому языку в девятых классах. Кроме того, идет подготовка к введению обязательного экзамена по иностранным языкам. В девятых классах он может появиться к 2020 году, в одиннадцатых — к 2022 году.