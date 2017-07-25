Четвертая в стране «Точка кипения» открылась в Петрозаводске

Площадка «Точки кипения» расположилась в самом центре Петрозаводска в здании рядом с главным корпусом ПетрГУ. Территория нескольких кафе превратилась в пространство коллективной работы (иначе — коворкинг-центр). Здесь все сделано для того, чтобы свежие идеи рождались легко и непринужденно: мобильная мебель, стены, на которых можно рисовать, современная техническая начинка и нескучная обстановка.

Коворкинг-центр «Точка кипения» открылся в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Максим Алиев. Коворкинг-центр «Точка кипения» открылся в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Максим Алиев. Коворкинг-центр «Точка кипения» открылся в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Максим Алиев. Коворкинг-центр «Точка кипения» открылся в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Максим Алиев.

— Я уверен, что все эти разработки лягут в окончательный формат нашей стратегии развития. Сформировано наше карельское ядро этой «Точки кипения». Ребята прошли обучение в Москве, и сегодняшнее мероприятие определяет наше дальнейшее развитие, — отметил врио главы Карелии Артур Парфенчиков в своем вступительном слове.

Отметим, что аналогичные «точки кипения» пока сформированы всего в трех регионах страны: в Москве, Санкт-Петербурге и Иваново. В Петрозаводске в коворкинг-центре сегодня будет работать форум «Карелия: точки роста». 450 участников обсудят основное и дополнительное образование, технологическое и социальное предпринимательство.

Трансляцию события, организованную Агентством стратегических инициатив, смотрите на «Республике».