Кофе из унитаза

Она появилась в нашем доме в сезон черешни. С блестяшими черными глазками, дрожащими усами и пушистым хвостом. Оставить Черешню в приюте было просто невозможно.

Оговариваюсь сразу: этот текст не для матерых собачников, которые знают все о воспитании животных. Не для прекраснодушных зоозащитников, у которых уже семь собак и они подумывают о восьмой. Не для тех, кто днюет и ночует в приюте и обязательно станет писать в комментах: «Сейчас во всех приютах животных прививают, стерилизуют, чипируют, что вы такое рассказываете?!». Это наша история. Честная и настоящая. Для таких же чувствительных людей, как мы, которые приедут в приют и, очаровавшись грустными глазами, решат забрать себе эти глаза, лапы и хвост в придачу. Это история о том, что прежде чем брать собаку в приюте, нужно трижды спросить себя: «А оно мне надо?» и трижды ответить: «Да!».

…Мы поехали на съемки в приют для животных в конце июля, вернулись с щенком на руках. По дороге домой, рассеянно поглаживая Черешню по спинке, я представляла, как мы будем гулять втроем длинными летними вечерами, как она будет радоваться, встречая меня с работы, как мы будем уютно спать в обнимку…

Сказка стала давать трещину, стоило переступить порог. Вместо нежного медового запаха щенка наша животина источала аромат хлева. Пришлось плюнуть на советы ветеринаров и быстренько засунуть собаку в ванну (это, видимо, сильно повлияло на ее будущие пристрастия — теперь, если начать набирать ванну и не закрыть дверь, есть почти 100-процентная вероятность, что через пять минут Черри будет внутри).

Не то чтобы ванна очень помогла. Запах хлева ослабел, зато псины — усилился.

Весь вечер Черешня вела себя очень тихо, не ела, не подходила к нам — свернулась калачиком и спала. Зато утром встретила нас пустой миской, радостными гонками по квартире и тремя кучами на полу. К этому я была готова. А вот к белым червякам толщиной в мой мизинец — не была…

С глистогонкой, прививками и антибиотиками (щенок оказался насквозь простуженным) Черешне не разрешали гулять еще два месяца. Это было какой-то бесконечной феерией: запертая в четырех стенах Черешня придумывала все новые и новые способы не давать нам скучать.

Черешня научила нас:

Черешня не умела играть. На мячики, веревочки и пищалки она долго смотрела с явным недоумением. Зато обожала грызть косточки, мягкие игрушки, обувь, мебель, слишком близко подходящих к ней людей — ей без разницы.

Начала с того, что сожрала постель: натурально прогрызла насквозь: плед, пододеяльник, одеяло и наволочку. Начала жевать подушку, но, видимо, в этот момент я повернула ключ в замке.

Если из того, что Черешня уничтожила за эти семь месяцев, составить список, он займет, наверное, страниц 15.

Черешня в цифрах: 18 килограммов чистой радости

2000 клочков шерсти на полу в неделю

6 килограммов корма в месяц

3 прогулки в день

2 побудки за ночь

117 мокрых поцелуев в день

17 тысяч рублей на ветеринаров и лекарства за 6 месяцев

Четыре очень когтистые лапы

Один зубатый нос

Гастрономические предпочтения нашего милого щеночка — отдельная песня. Когда она сжевала дорогущие Колины кожаные ботинки, мы не сильно удивились — разжеванные они пахли точно также, как ее любимые косточки. Когда стала уминать за обе щеки бананы — удивились слегка. Но когда минут десять не могли отогнать от рассыпанного молотого кофе, я на секунду решила, что это самая странная вещь, которую вычудила Черри за свою жизнь. На секунду — потому что потом она пошла пить кофе… из унитаза. Я высыпала туда собранные с пола гранулы.

Расчески она умудрилась стащить со стиральной машины. Коля как чувствовал: оставил дома включенную камеру.

За Черешней вообще интересно наблюдать, когда она одна дома. Кстати, теперь у нее есть свои странички ВКонтакте и Инстаграме.

Почему мы это все терпели? Да потому что попытки воспитывать Черешню очень долго не приводили вообще ни к чему: она боялась. Проблема многих приемышей. Она до сих пор прячется под кровать, стоит приблизиться к ней с каким-нибудь длинным предметом в руках. Поначалу Черри боялась всего: своей миски (она блестит), игрушек (они пищат), пылесоса (без комментариев). Любой визит гостей превращался в затяжную игру в прятки, а если гостем оказывался мужчина или ребенок (в приютах в основном работают женщины), собака вообще активировала суперспособность и становилась невидимой. Что было с Черешней, когда она вышла на улицу, можете додумать сами.

Сейчас Черешня уже даже гуляет. Сама. Без поводка. По вечерам. Бой за прогулки на поводке мы проиграли — она его не переносит и начинает метаться и тянуть. А тянет наш деситимесячный щенок с силой тройки лошадей, надо сказать. Страшно подумать, что будет дальше.