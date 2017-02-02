Кофе из унитаза

Она появилась в нашем доме в сезон черешни. С блестяшими черными глазками, дрожащими усами и пушистым хвостом. Оставить Черешню в приюте было просто невозможно.
Оговариваюсь сразу: этот текст не для матерых собачников, которые знают все о воспитании животных. Не для прекраснодушных зоозащитников, у которых уже семь собак и они подумывают о восьмой. Не для тех, кто днюет и ночует в приюте и обязательно станет писать в комментах: «Сейчас во всех приютах животных прививают, стерилизуют, чипируют, что вы такое рассказываете?!». Это наша история. Честная и настоящая. Для таких же чувствительных людей, как мы, которые приедут в приют и, очаровавшись грустными глазами, решат забрать себе эти глаза, лапы и хвост в придачу. Это история о том, что прежде чем брать собаку в приюте, нужно трижды спросить себя: «А оно мне надо?» и трижды ответить: «Да!».
…Мы поехали на съемки в приют для животных в конце июля, вернулись с щенком на руках. По дороге домой, рассеянно поглаживая Черешню по спинке, я представляла, как мы будем гулять втроем длинными летними вечерами, как она будет радоваться, встречая меня с работы, как мы будем уютно спать в обнимку…
Сказка стала давать трещину, стоило переступить порог. Вместо нежного медового запаха щенка наша животина источала аромат хлева. Пришлось плюнуть на советы ветеринаров и быстренько засунуть собаку в ванну (это, видимо, сильно повлияло на ее будущие пристрастия — теперь, если начать набирать ванну и не закрыть дверь, есть почти 100-процентная вероятность, что через пять минут Черри будет внутри).
Не то чтобы ванна очень помогла. Запах хлева ослабел, зато псины — усилился.
Весь вечер Черешня вела себя очень тихо, не ела, не подходила к нам — свернулась калачиком и спала. Зато утром встретила нас пустой миской, радостными гонками по квартире и тремя кучами на полу. К этому я была готова. А вот к белым червякам толщиной в мой мизинец — не была…
С глистогонкой, прививками и антибиотиками (щенок оказался насквозь простуженным) Черешне не разрешали гулять еще два месяца. Это было какой-то бесконечной феерией: запертая в четырех стенах Черешня придумывала все новые и новые способы не давать нам скучать.
Черешня научила нас:
Черешня не умела играть. На мячики, веревочки и пищалки она долго смотрела с явным недоумением. Зато обожала грызть косточки, мягкие игрушки, обувь, мебель, слишком близко подходящих к ней людей — ей без разницы.
Начала с того, что сожрала постель: натурально прогрызла насквозь: плед, пододеяльник, одеяло и наволочку. Начала жевать подушку, но, видимо, в этот момент я повернула ключ в замке.
Если из того, что Черешня уничтожила за эти семь месяцев, составить список, он займет, наверное, страниц 15.
Черешня в цифрах:
- 18 килограммов чистой радости
- 2000 клочков шерсти на полу в неделю
- 6 килограммов корма в месяц
- 3 прогулки в день
- 2 побудки за ночь
- 117 мокрых поцелуев в день
- 17 тысяч рублей на ветеринаров и лекарства за 6 месяцев
- Четыре очень когтистые лапы
- Один зубатый нос
Гастрономические предпочтения нашего милого щеночка — отдельная песня. Когда она сжевала дорогущие Колины кожаные ботинки, мы не сильно удивились — разжеванные они пахли точно также, как ее любимые косточки. Когда стала уминать за обе щеки бананы — удивились слегка. Но когда минут десять не могли отогнать от рассыпанного молотого кофе, я на секунду решила, что это самая странная вещь, которую вычудила Черри за свою жизнь. На секунду — потому что потом она пошла пить кофе… из унитаза. Я высыпала туда собранные с пола гранулы.
Расчески она умудрилась стащить со стиральной машины. Коля как чувствовал: оставил дома включенную камеру.
За Черешней вообще интересно наблюдать, когда она одна дома. Кстати, теперь у нее есть свои странички ВКонтакте и Инстаграме.
Здорово когда у тебя есть большой зубатый нос! Еще лучше, когда на кухне стоит тарелка, а в ней — курица с прованскими травами :Р И никто при этом не мешает спокойно съесть свою долю. Ну а остальное можете жарить, тушить, добавлять в неё ананасы, бананы и всё что угодно. #собако #sobako_cherry #черриозавр
Почему мы это все терпели? Да потому что попытки воспитывать Черешню очень долго не приводили вообще ни к чему: она боялась. Проблема многих приемышей. Она до сих пор прячется под кровать, стоит приблизиться к ней с каким-нибудь длинным предметом в руках. Поначалу Черри боялась всего: своей миски (она блестит), игрушек (они пищат), пылесоса (без комментариев). Любой визит гостей превращался в затяжную игру в прятки, а если гостем оказывался мужчина или ребенок (в приютах в основном работают женщины), собака вообще активировала суперспособность и становилась невидимой. Что было с Черешней, когда она вышла на улицу, можете додумать сами.
Сейчас Черешня уже даже гуляет. Сама. Без поводка. По вечерам. Бой за прогулки на поводке мы проиграли — она его не переносит и начинает метаться и тянуть. А тянет наш деситимесячный щенок с силой тройки лошадей, надо сказать. Страшно подумать, что будет дальше.
Ваш питомец тоже из приюта? Присылайте свои истории и фото на rk@karelia.ru с пометкой «Дом два» , мы с радостью о них расскажем.
Телефон Первого петрозаводского общественного приюта: +7 (911) 664 24 06;
Телефон приюта «Дорога домой»: +7 (911) 052-66-07;
Контактный телефон спецприемника для отловленных собак: 78-38-98 (отдел экологии администрации Петрозаводска).