Человеком года в Карелии стал форелевод из Кондопожского района

Человеком 2017 года в Карелии стал предприниматель из Кондопожского района Николай Федоренко. Соответствующий указ подписал Артур Парфенчиков, сообщает пресс-служба главы региона.

Федоренко – один из самых успешных рыбоводов Карелии. Выращенная им форель не раз получала награды на самых престижных российских и зарубежных конкурсах. В этом году, например, предприниматель получил Высшую общественную награду в сфере производства продовольствия «За изобилие и процветание России» в номинации «За вклад в развитие пищевой промышленности». Это самая высокая профессиональная оценка специалистов, связанных с сельским хозяйством, аграрной политикой, наукой, культурой и образованием.