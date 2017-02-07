Частная компания вырыла карьер на сельскохозяйственных угодиях в Карелии

Региональное управление Россельхознадзора сообщило, что после проведения проверки в Кондопожском районе сотрудники ведомства выявили нарушения закона.

В частности, выяснилось, что предприниматели вырыли карьер на месте, предназначавшемся для сенокоса. Карьер был вырыт на глубину 2,3 метра. В результате участок лишился плодородного слоя почвы.

материалы дела об административном правонарушении были направлены для рассмотрения по подведомственности в Кондопожский городской суд. Виновнику был назначен штраф в 40 тысяч рублей. Помимо этого предпринимателей обязали до 1 июня восстановить плодородный слой почвы.