Часть Петрозаводска останется без света на две ночи

Около 50 домов на Древлянке отключат от электричества в ночь 3 ноября и в ночь на 17 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отключат свет из-за ремонта опоры линии электропередачи на пересечении Лососинского шоссе и Лесного проспекта, который будет делать Прионежская сетевая компания.

Список адресов, которых коснется отключение:

на улице Древлянка: дома № 14 (корпуса 1 и 2), № 20, № 22 (корпуса 1 и 2), № 24 (корпуса 1 и 2);

в переулке Попова: дома № 3, 5, 5-а, 7, 9, 11 и 13;

на улице Попова: дома № 2, 6, 8, 8-а, 8-б, 8-в;

на Березовой аллее: дома № 39-а, 40, 42, 42 (корпус 1), 42-а;

на Лососинском шоссе: дома № 38 (корпуса 1, 2, 3), 37 (корпуса 1, 2), 39 (строения 1, 2, 3, 4, 5);

на улице Хейкконена: дома № 39, 39-а, 41, 41, корпус 1, 41-б, 43 (строение 1, 2, 3);

на улице Благодатной: дома № 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Света в домах не будет с 23:00 до 5:00.