Часовню в память о Сямозерской трагедии будут строить всем миром

Более 20 благотворителей откликнулись на призыв собрать деньги на часовню в память о погибших на Сямозере детях. Об этом рассказал генеральный директор благотворительного фонда «Северный духовный путь» Александр Лысенковский. Фонд объявил сбор пожертвований на строительство часовни неделю назад.

Напомним, часовню планируют построить на берегу озера в деревне Кудама. Инициативу строительства высказали родители погибших на встрече с представителями республиканской власти и общественности в день годовщины трагедии. Идею поддержал глава республики Артур Парфенчиков, после чего была создана рабочая группа из родителей, представителей правительства и карельской епархии. Она определила место строительства, размеры, внешний вид будущей часовни.

— Наш фонд выступил с инициативой о сборе средств. Сегодня любой желающий может удобным для него способом перечислить на наш счет сумму, которую сочтет необходимой, — рассказал Александр Лысенковский. — Одним из первых благотворителей выступил Артур Олегович Парфенчиков, за что ему большое спасибо. Он перечислил 100 тысяч рублей на строительство этой часовни.

По словам гендиректора фонда, сейчас начинается конкурсная процедура среди застройщиков. К 1 ноября должны определить подрядчика. Стоимость проекта вместе с доставкой и установкой сруба, внутренним убранством – около двух миллионов рублей. Сбор средств проводят не только в Карелии, но и в Москве и Московской области.

— Благотворительность – это один из инструментов, помогающий сделать нашу жизнь лучше, — отметил Александр Лысенковский. — Это возможность для людей выразить себя. Здесь вопрос далеко не всегда в деньгах, а в желании, в энтузиазме. Миссия нашего фонда, прежде всего — делать добро, но, кроме того, пропагандировать нашу республику, показывать, что здесь живут достойные люди, порядочные и честные. Люди с большим сердцем, которые, в частности, откликнулись на трагедию, произошедшую на Сямозере.

Реквизиты для перевода пожертвований на строительство часовни на Сямозере можно найти на официальном сайте благотворительного фонда. http://www.nordroad.ru/news/stroi-chasovni-samozero.html. Здесь же будут публиковать информацию о сборе и расходовании средств, а также о ходе строительства.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла 18 июня прошлого года. В разыгравшийся на озере шторм попали 47 несовершеннолетних воспитанников детского лагеря в сопровождении четырех вожатых. Руководство лагеря не оповестило о случившемся оперативные службы. Спасательная операция началась только 19 июня. В результате погибли 14 детей. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел. Их фигурантами стали руководители лагеря Елена Решетова и Вадим Виноградов, три инструктора, фельдшер Суоярвской ЦРБ Ирина Щербакова и глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко.