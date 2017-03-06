Чална: принято

— Натерпелась, наждалась, я в болоте родилась, а сейчас я, наконец-то, словно снова родилась!

Такой песней Юлия Алексеевна Дребисова встретила главу Карелии Артура Парфеничикова, который сегодня посетил новые дома в Чалне. Пенсионерка переехала в новый дом по улице Светлой первой. 29 декабря она получила ключи, достала где-то раскладушку и так и осталась ночевать.

— Я с чистого листа начинаю жизнь, ничего из старой мебели не взяла: ни ковров, ничего! — поделилась счастливая женщина. —Вот постепенно обустраиваюсь.

Сюда переехали жители 69 аварийных домов Чалны — всего около шестисот человек. У вчерашних жителей деревянных бараков есть все удобства: отопление, канализация, горячая вода. В двух домах оборудовали даже подъемники для инвалидов.

В новых домах есть несколько проблем: в отдельных комнатах еще плохо работают батареи, а для подключения последнего дома — туда люди должны въехать уже к 15 апреля — придется построить резервуары временного хранения воды. Иначе без удобств могут остаться другие дома в поселке. Но оба эти вопроса сейчас решаются.

Дома в Чалне — не самый проблемный объект программы расселения аварийного жилья, отметил глава.

— Меня, как руководителя больше волнует ситуация с теми 123 тысячами квадратных метров, которые не попали в программу. Над этим сейчас мы жестко работаем.

Напомним, программу расселения Карелия должна полностью завершить к 1 сентября этого года.