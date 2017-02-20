Бюджет Петрозаводска направит на детский отдых 20 миллионов

В администрации Петрозаводска рассказали об организации летнего отдыха детей в этом году.

На проведение оздоровительной кампании планируется направить 23,7 миллиона рублей, в том числе из бюджета Петрозаводска – около 20 миллионов. За лето пройдет 51 смена детских лагерей, в них отдохнет более 2,5 тысячи детей.

В спортивных лагерях «Айно», «Уя», «Дружба», «Старт» пройдет 14 смен, они примут 1 100 детей.

При 14 школах будут открыты лагеря дневного пребывания, где смогут отдохнуть 420 детей. Кроме того, в летние каникулы пройдут 16 специализированных лагерей, которые за 23 смены примут более 1 000 юных петрозаводчан. Оздоровительная кампания в загородных стационарных лагерях стартует в первых числах июня.

В период с июня по август на базе отделений диагностики и психолого-педагогической помощи «Родник» будут организованы шесть смен летних оздоровительных площадок для детей с инвалидностью.