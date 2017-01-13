Бухгалтер с орденом

Василий Федорович Чигрин родился 13 января 1917 года в деревне Милаёвка Курской области. В 21 год пошел в армию. И только демобилизовался в 1940-м, как началась война. А дальше Воронежский фронт, ранение при форсировании Днепра и госпиталь в Оренбурге.

Там молодой солдат познакомился с будущей женой Анной.

— У меня была знакомая Аня, она говорит: «Поедем ко мне». Я поехал и остался.

После войны Василий Федорович решил стать бухгалтером. Окончил специальные курсы и получил распределение в Карелию. С 1946 года жил с женой в Медвежьегорске и работал старшим бухгалтером в Министерстве внутренних дел КАССР. В 50-е годы семья уже с маленьким сыном переехала в Петрозаводск. Здесь на свет появилась дочь Татьяна.

С 1965 года Василий Федорович работал в «Кареллесэкспорте» и отдал лесной отрасли 12 лет трудовой жизни.

Поэтому сегодня со 100-летним юбилеем ветерана поздравили глава Минприроды Виктор Чикалюк и руководитель региона Александр Худилайнен.

— Я тоже из семьи долгожителей. Моя мама до 90 лет дожила. А до 100 лет дожить – это вообще пример, достойный для подражания. От всей души поздравляю вас!

Секрет долголетия у Василия Федоровича прост:

— Надо жить и работать. Если не работаешь, начинаешь болеть. Знаете, как говорил клоун Олег Попов: «Смерть придет, а я в цирке».

Глава республики подарил ветерану часы из карельской березы, а Виктор Чикалюк преподнес юбиляру картину.