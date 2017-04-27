Будущие медики, дорожники и педагоги будут сегодня убирать Первомайский проспект

500 студентов и педагогов техникумов и колледжей выйдут сегодня на субботник.

Более 500 студентов и педагогов техникумов и колледжей выйдут сегодня на субботнике в 12.00 на Первомайском проспекте в Петрозаводске. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

Учреждения среднего профессионального образования будут убирать мусор вместе с ООО «ТехРент».

– Участие в экологической акции примут студенты и преподаватели строительного, автотранспортного и кооперативного техникумов, техникумов городского хозяйства, дорожного строительства, медицинского и педагогического колледжей, – говорится на сайте.

Как отмечают в мэрии, участники субботника приведут в порядок газоны и тротуары Первомайского проспекта.

 

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История подвиги: Петрозаводск изначальный