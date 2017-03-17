Брызги асфальта

Рейд администрации Петрозаводска лишь подтвердил очевидный факт. Асфальт, повинуясь многолетней традиции, растаял вместе со снегом и утек в неизвестном направлении.

Утекающий асфальт Ленинградской

Улицу Ленинградскую компания «Ремстройкомплект» отремонтировала в прошлом году. Еще в конце лета к качеству работы у петрозаводчан возникли вопросы, но, тем не менее, дорогу приняли. Сейчас же брак виден невооруженным глазом. Посреди дороги вода промыла себе весьма внушительный каньон, и, судя по всему, еще немало асфальта утечет вниз по улице.

Яма на Ленинградской. Фото: ИА «Республика»/Леонид Николаев Яма на Ленинградской. Фото: ИА «Республика»/Леонид Николаев

Теперь перед администрацией маячит перспектива судебных разбирательств с подрядчиком. По крайней мере, по предыдущим контрактам, заключенным еще несколько лет назад, «Ремстройкомплект» не спешит выполнять свои гарантийные обязательства.

— Рассчитываем, что «Ремстройкомплект» отнесется к этому контракту с большим усердием, чем к предыдущим гарантийным обязательствам. Этот подрядчик до сих пор не отремонтировал по гарантийным обязательствам дороги, которые делал по прежним контрактам, и мы находимся в судебной процедуре, — рассказала Ирина Мирошник.

Аналогичные проблемы обнаружились на улице Суоярвской, которую также в прошлом году делал «Ремстройкомплект». Интересно, что к другому подрядчику — «ПСК-Строитель» — вопросов гораздо меньше. Основные недочеты касаются просевших канализационных люков, но представители подрядчика уже объехали дороги и готовы исправить проблемы.

«По холодку»

Тем не менее власти города рассчитывают, что летом этот участок вырежут и на его месте появится новая заплата. Заниматься таким ремонтом сейчас бессмысленно. Пока среднесуточная температура не поднимется до уверенного плюса, любые капитальные работы — деньги на ветер.

Единственная возможность хоть как-то облегчить жизнь подвеске петрозаводских автомобилей — залатать ямы так называемым холодным асфальтом. Специальная смесь с жидким битумом сохраняет свои свойства даже при сильном минусе, но такие заплатки держатся всего пару месяцев.

Таким холодным асфальтом в этом году заделают 200 квадратных метров наиболее проблемных участков. Для сравнения: в прошлом году было 50 «квадратов». В качестве примера городским властям показали залатанную яму на улице Московской. Рядом с ней есть такие же, но они ближе к краю дороги и не попадают под колеса машин.

Глубокие бездны Заводской

Одни из самых опасных ям города — на улице Заводской. Глубину луж тут можно узнать только опытным путем, правда опыт этот зачастую оказывается горьким. За несколько минут, что внушительная делегация из представителей городских властей осматривала рытвины на улице Заводской, в ловушку одной из ям попались сразу два автомобиля. В такую лужу холодный асфальт можно лить бесконечно. Он тут же будет утекать.

— Мы пытаемся другим материалом засыпать, сейчас вот щебнем пытаемся уменьшить глубину ям, чтобы не попадали машины. Как только будет позволять погода, будем ремонтировать горячими технологиями, — заверил заместитель главы Петрозаводска Денис Жердев.

По прогнозам, благоприятная для нормального ремонта температура наступит не раньше мая. До того, как в городе начнется полномасштабный ремонт, власти намерены сделать ямочный. На эти цели зарезервированы 35 миллионов рублей (в прошлом было 30 миллионов). Плюс к этому готовится контракт на создание разметки стоимостью 30 миллионов. После торгов мэрия рассчитывает снизить цену, а сэкономленные деньги также пустить на латание ям.

Суды с автомобилистами

Владельцы машин все чаще и чаще через суд требуют от мэрии компенсации за разбитые диски, сломанную подвеску и порванные шины. Общая сумма исков перевалила за 40 миллионов, то есть превысила сумму, которую мэрия намерена потратить на ямочный ремонт. Власти пытаются переложить вину на подрядчиков, которые должны ремонтировать дороги по гарантии, но суд не всегда встает на сторону мэрии и дорожники выходят сухими из воды.

Фото: Леонид Николаев Фото: Леонид Николаев Фото: Леонид Николаев

Чтобы обезопасить себя с юридической стороны, мэрия закупает дополнительные дорожные знаки, предупреждающие о ямах, но, по словам Дениса Жердева, время жизни таких знаков от 15 минут до двух суток. Водители просто берут на таран такие ограждения, не оставляя шанса ни своим собратьям по рулю, ни мэрии.