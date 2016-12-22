Боярышник и другие спиртосодержащие препараты хотят продавать по рецепту

Власти России собираются ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов. Их продажу хотят разрешить только в аптеках и только по рецепту, пишет РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Александра Хлопонина.

— Что касается медицинских препаратов — безусловно, должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей, так называемым рецептам, — отметил Хлопонин. – Зачем это в таре, в которой пол-литра? Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи — это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах.

По словам вице-премьера, валокордин принимают по 4-10 капель, поэтому наличие тары, в которой препарата на «четыре тысячи капель», вызывает вопросы. Кроме того, медицинский эффект того же валокордина не доказан, заявил Хлопонин.