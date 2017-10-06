Большой праздник проведет МЧС на площади Кирова в Петрозаводске

7 октября в 12:00 на площади Кирова в Петрозаводске пройдет большой праздник, посвященный 85-й годовщине образования гражданской обороны в России. Мероприятие проведет МЧС Карелии.

На празднике будет организован показ исторической техники и техники, стоящей на вооружении подразделений МЧС. Также сотрудники ведомства продемонстрируют тактические возможности пожарно-спасательных подразделений и Государственной инспекции по маломерным судам.

Гости мероприятия смогут ознакомиться с правилами использования первичных средств пожаротушения, а желающие смогут попробовать свои силы в надевании боевой одежды пожарного.

Огнеборцы организуют для детей водяной тир, в ходе которого участникам представится возможность с помощью ствола высокого давления подать воду в условный очаг пожара.

На выставочной площадке будет организована работа нескольких интерактивных точек, которые смогут посетить все желающие. Можно будет преодолеть полосу препятствий в передвижной теплодымокамере, а затем, надев боевое обмундирование газодымозащитника, пройти сквозь пелену дыма в «дым-палатке».

Инспекторы ГИМС проведут конкурс с использованием спасательных средств на воде. Также владельцы маломерных судов и желающие их приобрести граждане смогут задать вопросы по регистрации маломерных судов и их эксплуатации.

В течение всего мероприятия персонаж Огнетушитель будет раздавать памятки и листовки.

Для гостей праздника будет организована полевая кухня. Закончится мероприятие в 19:00 праздничным салютом.