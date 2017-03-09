Учреждения культуры Карелии оценят на качество работы

Независимую оценку в этом году поставят учреждениям культуры Карелии. В соответствии с планами органов местного самоуправления охват учреждений к концу 2017 года должен составить 70%, однако в Минкульте настоятельно рекомендуют провести полный анализ деятельности всех музеев, домов культуры, библиотек и прочих заведений.

Республиканское ведомство готово провести независимую оценку 82 учреждений, а местным властям настоятельно предложено приложить все силы к тому, чтобы поставить независимую оценку еще 34 организациям, находящимся в муниципальном подчинении.

В настоящее время на сайте Минкульта размещены опросы по качеству оказания услуг в 12 учреждениях культуры. Ответить на ряд вопросов пользователям предлагается анонимно.

По данным Минкульта Карелии, сейчас республика по качеству оказания услуг учреждениям культуры находится на 59-м месте среди 77 субъектов Российской Федерации, поэтому важно до конца года поставить оценку всем учреждениям. Пока оценка поставлена только 7% учреждений.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков потребовал от министра культуры Карелии обеспечить 100-процентный охват учреждений независимой оценкой работы до сентября.