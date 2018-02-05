Большие новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 3 февраля

Китайская опера, собачья гонка и жизнь после пожара. Чем жила Карелия на минувшей неделе в итоговом выпуске новостей телеканала «Сампо ТВ 360°».

 

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Максим Алиев
Максим Алиев
Журналист
Хорошие карельские книги. Почти даром