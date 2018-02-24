Большие новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 24 февраля

Праздник за праздником, открытые двери Минэка Карелии, рыба на прилавке и «Непобедимая и Легендарная». Итоги недели глазами тележурналистов «Сампо ТВ 360».

 

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Максим Алиев
Максим Алиев
Журналист
Хорошие карельские книги. Почти даром