Больше арт-объектов и скамеек!

Ольга:

— Если говорить о сегодняшнем дне, то необходимо сбить сосульки, которые свисают с домов вдоль городских аллей. Потому что идешь с ребенком и думаешь, как бы на голову не прилетело. Это во-первых. Во-вторых, откровенно не хватает урн в городе. Взять хотя бы район Невского — Мерецкова: урны стоят только возле магазинов, да и то не везде. А летом, конечно, хотелось бы, чтобы цветы росли везде, разбивались клумбы. Поэтому, на мой взгляд, о каком-то особенном благоустройстве сейчас речи не идет: фонтан фонтаном, но когда нет скамеек или урн — смысл тратить деньги на этот фонтан? Нужно начинать с элементарного. Мы были в этом году в Ейске — там сразу четыре прекрасных городских парка. Мы и на море не особенно бывали, больше времени проводили в этих зеленых парках.