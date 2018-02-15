Больше арт-объектов и скамеек!

Татьяна:
— Идешь иногда, и негде просто отдохнуть, посидеть минут пять. Особенно если ноги болят — скамеек не хватает в городе. Например, на улице Кузьмина ни одной скамейки нет, в целом на Голиковке их мало. А так город вроде более-менее в порядке.
Данил и Елизавета:
— Онежская набережная разваливается уже, хотелось бы видеть там работы по благоустройству. Я имею в виду ее гранитное обрамление и асфальт на проезжей части. Раньше набережная гораздо лучше выглядела. И в целом по городу мало урн для мусора. В том числе в центре Петрозаводска — видишь, что люди вынуждены выбрасывать мусор на тротуар.
Лидия Дмитриевна:
— Я живу в районе пересечения проспектов Александра Невского и Комсомольского, на пр. А. Невского, 70. Так у нас там одна скамейка всего. И асфальт во дворе весь в выбоинах. Так что, если можно, отвечая на ваш вопрос, говорить о дворовых территориях, то я бы проголосовала за ремонт асфальта у себя во дворе.
Ольга:
— Если говорить о сегодняшнем дне, то необходимо сбить сосульки, которые свисают с домов вдоль городских аллей. Потому что идешь с ребенком и думаешь, как бы на голову не прилетело. Это во-первых. Во-вторых, откровенно не хватает урн в городе. Взять хотя бы район Невского — Мерецкова: урны стоят только возле магазинов, да и то не везде. А летом, конечно, хотелось бы, чтобы цветы росли везде, разбивались клумбы. Поэтому, на мой взгляд, о каком-то особенном благоустройстве сейчас речи не идет: фонтан фонтаном, но когда нет скамеек или урн — смысл тратить деньги на этот фонтан? Нужно начинать с элементарного. Мы были в этом году в Ейске — там сразу четыре прекрасных городских парка. Мы и на море не особенно бывали, больше времени проводили в этих зеленых парках.
Алексей:
— Все вполне себе ничего в нашем Петрозаводске. Вот только арт-объектов маловато на улицах. Какой-то молодежной движухи не хватает, мало у нас движения в городе.
Приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2017-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и муниципальных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в мэрию на конкурсной основе, во втором речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Если в 2017 году победителей выбирали на публичных слушаниях, то в году текущем их определят путем тайного рейтингового, народного голосования, которое состоится 18 марта, в день выборов президента России.