Большая пресс-конференция Владимира Путина началась в Москве

Сегодня президент России проводит традиционную большую пресс-конференцию. Как и в предыдущие годы, она проходит в Центре международной торговли в Москве. На пресс-конференцию аккредитованы 1640 представителей российских и иностранных средств массовой информации.

Перед началом пресс-конференции журналистов по громкой связи несколько раз настоятельно попросили не приносить в зал большие плакаты — они мешают работе видеооператоров.

Традиция ежегодных встреч главы государства с журналистами началась в 2001 году. Тогда пресс-конференция заняла 1 час 35 минут. Дольше всего продолжалась пресс-конференция в 2008 году — 4 часа 40 минут.