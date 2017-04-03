Большая Георгиевская игра пройдет в Петрозаводске 6 апреля

6 апреля в 15:00 на площади Кирова стартует Большая Георгиевская игра. Мероприятие посвящено дню присвоения Петрозаводску почетного звания «Город воинской славы». Основные организаторы игры – «Скауты Карелии» и Детско-юношеский центр.

– Во время старта под командованием Петра I пройдет массовый флешмоб, 180 команд выстроятся в название города «Петрозаводск». Затем они разбегутся по точкам игры, расположенным в исторических местах и учебных заведениях центра города, – сообщают организаторы мероприятия.

В этом году участникам предстоит перебраться по швартовым на корабль для подъема паруса, пройти линию обстрела пейнтбола с наименьшими потерями, а после всей командой установить пушку на лафет. Также командам предстоит соревноваться в знаниях военной истории и культуры города и многого другого.

– По результатам предварительной регистрации в игре примут участие более 1000 школьников и студентов различных образовательных учреждений города, а также ближайших районов Карелии. Мы рады, что в игре принимают участие постоянные команды, а также добавляются новые. Игра растет и развивается. В этом году особенностью является то, что некоторые центральные школы выступают базовыми точками для проведения станций и несколько школьных активов сами проводят испытания для других участников, – рассказала один из организаторов игры Анастасия Паршукова.

Награждение команд состоится 7 апреля в 15:00 в зале администрации Петрозаводска.