Больным туберкулезом жителям Карелии не хватает лекарств

Законодательное собрание Карелии приняло решение обратиться к министру здравоохранения Российской Федерации Веронике Скворцовой. Парламентарии просят федеральное ведомство организовать бесперебойное обеспечение препаратами для лечения лиц, больных туберкулезом.

Лекарства, необходимые пациентам при проведении курса химеотерапии, приобретаются за счет средств федерального бюджета. По словам первого заместителя министра здравоохранения Ольги Копошиловой, противотуберкулезных лекарств хватит лишь до середины осени. Далее возникнет дефицит препаратов, если Минздрав России не произведет дополнительные закупки.

По данным Минздрава Карелии, 134 пациента республики нуждаются в подобных препаратах.