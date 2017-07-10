Более 500 человек проголосовали за опрос по столичному статусу Петрозаводска

В минувшие выходные в Петрозаводске начался сбор подписей за проведение общегородского опроса о столичном статусе города. Акция стартовала на площади Кирова.

Как рассказали депутаты Молодежного совета, вошедшие в число волонтеров, за один день им удалось собрать около 500 подписей. Напомним, что инициатором сбора стала спикер Молодежного совета и участник общественного движения «Петрозаводск – любимая столица» Екатерина Литвинова.

— Очень хорошо, что новый Молодежный совет сразу приступил к решению конкретных задач, — говорит председатель оргкомитета по выборам Молодежного совета, руководитель фракции ЛДПР в Петросовете Елизавета Васильева. — На первой же сессии они поддержали инициативу горсовета по закону о столичном статусе и затем предложили провести сбор подписей. Теперь мы видим первые плоды – они сами вышли на улицы и собирают подписи горожан.

По мнению Васильевой, при разработке законопроекта о столичном статусе городским депутатам важно заручиться поддержкой петрозаводчан. Именно для этого нужен общегородской опрос.

— Не хотелось бы, чтобы это было мнением 28 депутатов. Вопрос столичного статуса касается каждого жителя Петрозаводска и Карелии. Поэтому я считаю, что максимальное количество людей должно принять участие в опросе, выразить свое мнение. А мы должны учитывать все стороны. Безусловно, без общественного движения в поддержку этой инициативы, без привлечения молодежи у нас ничего не получится. Молодежь тоже живет в нашем городе, у нее есть свое видение. Поэтому если мы вместе спросим мнение горожан, будет только лучше.

Напомним, на прошлой неделе депутаты Молодежного совета анонсировали масштабный сбор подписей в поддержку общегородского опроса о столичном статусе Петрозаводска. Первый его шаг намечался на субботу, вторая часть пройдет с 14 по 23 июля: волонтеры будут собирать подписи горожан во всех районах Петрозаводска.