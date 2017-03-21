Более 50 общественных контролеров будут следить за ремонтом дорог в Карелии

В Петрозаводске прошел семинар для общественных контролеров. Более 50 активистов будут следить за качеством ремонта дорог, который в этом году пройдет во всех районах Карелии.

— Это беспрецедентная ситуация, когда сразу 300 миллионов были изысканы из бюджета и распределены между муниципалитетами, — отметила советник премьер-министра карельского правительства Элла Смирнова. — Так как средства в масштабах республики достаточно большие, очень важно обеспечить должное качество работ. Поэтому мы решили возобновить практику прошлого года и создать институт общественных активистов, которые обеспечат контроль над ремонтом.

Будущие контролеры приехали в Петрозаводск со всей республики, даже из отдаленных северных районов. Среди них – представители самых разных профессий: предприниматели, психологи, журналисты, общественники, железнодорожники.

Об азах ремонтных работ участникам семинара рассказал преподаватель дорожного техникума. Впрочем, многие из них и сами имеют немалый опыт: кто-то всю жизнь работал в дорожной сфере, кто-то был общественным контролером во время реализации проекта «100 дорог Карелии».

Станислав Давыдов, Петрозаводск: -У меня активная жизненная позиция, поэтому решил поучаствовать в общественном контроле. Тем более, что проблемой дорог в Петрозаводске я занимаюсь в последние несколько лет: выявляю дефекты, пишу жалобы, обращаю внимание администрации на проблемы. Нина Никифорова, Петрозаводск: -В прошлом году я уже была общественным контролером. Этот опыт показал, что мы действительно можем сделать что-то полезное, быть посредниками между жителями города и властями. Было немало трений с чиновниками, не все горожане нам верили, но в итоге все получилось. Мы и сейчас продолжаем следить за качеством сделанных в прошлом году дорог: фиксируем проблемные участки, отправляем фото и видео в администрацию, они составляют акты, чтобы подрядчик устранил недостатки. Анастасия Павлова, Сортавала: -Я узнала о семинаре для общественных контролеров буквально недавно и решила поехать: стало интересно, о чем тут вообще говорят. Первая часть семинара показалась немного сумбурной, но мне кажется, к его концу придет ясность того, что нам предстоит делать. Я по натуре реалист и не знаю, насколько полезна будет наша работа, но очень бы хотелось принести пользу. Я, во всяком случае, попробую этого добиться. Владимир Рябов, Медвежьегорск: -Я долго работал в дорожном комитете, потом в управлении автодорог. И когда мне предложили стать общественным контролером, я сразу согласился – все-таки всю жизнь с дорогами дело имел. На семинаре рассказывали о типичных ошибках при ремонте, о том, что нельзя на грязное основание класть асфальт, что сначала надо очищать его, грунтовать. Думаю, что тем, кто никогда не имел дело с дорожным ремонтом, эта информация будет полезна.

Уже со следующей недели общественным контролерам начнут вручать удостоверения. Впрочем, организаторы не исключают, что в будущем для активистов устроят дополнительные курсы: важно, чтобы народные эксперты были подготовлены как можно лучше.

Семинар для общественных контролеров. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Семинар для общественных контролеров. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Семинар для общественных контролеров. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Семинар для общественных контролеров. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Семинар для общественных контролеров. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Семинар для общественных контролеров. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

Опыт общественных контролеров хорошо зарекомендовал себя в прошлом году: в Петрозаводске с помощью активистов удалось вовремя найти и устранить нарушения, допущенные при ремонте в рамках проекта «100 дорог Карелии».

— За последние три года выработались совместные подходы к работе, и сейчас мы видим, что население становится союзником и соратником, который помогает органам власти выполнять их общие задачи по улучшению качества жизни, — отметила Элла Смирнова.