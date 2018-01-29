Более 5 тысяч жителей Карелии получили высокотехнологичную медицинскую помощь

Свыше 5000 тысяч жителей Карелии получили высокотехнологичную медицинскую помощь в 2017 году. При этом более 2000 больным не потребовалось для этого покидать пределы республики. Необходимое лечение они получили в Республиканской больнице им. В.А. Баранова в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба правительства.

Сегодня в Республиканской больнице высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) доступна по пяти профилям: гастроэнтерология, гематология, сердечно-сосудистая хирургия, ревматология и эндокринология.

– Объемы высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в нашем лечебном учреждении, ежегодно увеличиваются. Так, если в 2011 году реализовано 100 квот на ВМП, то в 2017 году – уже 2104 квоты. Только за последние четыре года количество пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования, выросло более чем в 4 раза, что говорит о повышении ее доступности для пациентов. В наших планах – внедрение высокотехнологичных хирургических методов лечения сложных нарушений сердечного ритма, а также ВМП по профилям нейрохирургия, гинекология и травматология и ортопедия, – рассказал главный врач Республиканской больницы им. В.А. Баранова Тамази Карапетян.