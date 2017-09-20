Более трехсот новых камер видеонаблюдения появится в Петрозаводске к концу года

20 сентября мэр Петрозаводска Ирина Мирошник и директор компании «Ситилинк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает затраты со стороны «Ситилинка» на сумму около двух миллионов рублей. Благодаря этой сумме в Петрозаводске в рамках проекта «Городское видеонаблюдение» появится более трехсот новых камер к концу 2017 года.

– Проект «Городское видеонаблюдение» не новый. У нас уже есть примеры и результаты успешного сотрудничества с «Ситилинком». Хочу особо подчеркнуть, что помощь в реализации этого проекта со стороны «Ситилинка» совершается на безвозмездной основе. Мэрия не тратит бюджетных средств. Отмечу, что эта компания находит возможность отвлечь от своего развития и от своих перспектив какие-то средства, поэтому ее справедливо можно назвать социально ответственной, – отметила Ирина Мирошник.

Новые камеры появятся на перекрестках, социально значимых объектах, на детских площадках, а также в местах нестационарной торговли и на несанкционированных свалках.

Как отметило руководство «Ситилинка», в 2016 году компания установила в Петрозаводске более ста камер.