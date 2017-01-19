Более 3,5 тысячи гостей и жителей Карелии окунулись в иордани

Сегодня ночью в Карелии в ледяную прорубь погрузилось более 3,5 тысячи человек, сообщили в МЧС Карелии.

Крещенские купания продолжатся в семи местах согласно опубликованному ранее графику. Спасательные службы будут следить за безопасностью людей. Для этого привлечены 235 человек и 57 единиц техники.

Для переодевания и обогрева верующих выставлены палатки. После праздника все иордани закроют досками и запечатают льдом. МЧС настоятельно рекомендует использовать только оборудованные купели, у которых дежурят специалисты.