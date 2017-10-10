Более 120 тысяч жителей Карелии привились против гриппа

В Карелии продолжается вакцинация населения против сезонного гриппа, сообщили в региональном Минздраве. Уже привились более 120 тысяч человек. В ближайшее время в республику поступит вторая партия противогриппозной вакцины для детей – более 22 тысяч доз.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Кроме того, в Петрозаводске для проведения вакцинации организован мобильный медицинский пункт в ТРЦ «Лотос Plaza». Такой же пункт начал работать в Костомукше.

Специалисты советуют жителям Карелии привиться до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. По оценкам Роспотребнадзора, опасный сезон в нашей республике начнется в октябре. Уже сейчас уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше эпидемического порога на 18,7%.