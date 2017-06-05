Боднарчук надеется, что карельские парламентарии поддержат закон о столичном статусе

Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук надеется, что депутаты Заксобрания Карелии поддержат инициативу о столичном статусе. Кроме того, председатель горсовета уверен, что оценить идею о присвоении Петрозаводску официального звания столицы республики должны в будущем буквально все горожане.

— Депутаты Петросовета мое обращение поддержали единодушно. Уверен, что и депутаты от города в Законодательном собрании будут с нами солидарны. Конечно, мы спросим, что думают по поводу нашей инициативы горожане. Мы хотим услышать буквально каждого. Поэтому сейчас активно разрабатываются механизмы, которые дадут возможность жителям города высказаться на эту тему. При этом звонки в мэрию уже поступают. Люди звонят выразить нам свою поддержку. И я благодарен им за то, что они понимают, насколько для нашего города сегодня важен столичный статус. Это не просто почетное звание. Речь идет о реальном и понятном инструменте привлечения в город дополнительных денег, – рассказал Геннадий Боднарчук.