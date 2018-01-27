Близкая всем дата

В этом году Россия отмечает 74 годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Она была прорвана 18 января 1943 года, однако полное освобождение города состоялось только 27 января 1944 года. В этот день в Ленинграде был произведен салют в ознаменование освобождения от блокады. Она длилась 872 дня.

Историческая справка Ленинград оказался в тисках вражеских фронтов почти сразу же после начала Великой Отечественной войны. С юго-запада к нему подступала немецкая группа армий «Север», финская армия нацелилась на город с северо-запада. Согласно плану «Барбаросса», захват Ленинграда должен был предшествовать взятию Москвы. Битва за Ленинград – самая продолжительная в войне: она длилась с 10 июля 1941 года до 9 августа 1944 года. Январь 1943 года стал переломным моментом в Ленинградской битве: основные силы вермахта были стянуты к Сталинграду, блокада была частично прорвана. Ходом деблокирующей операции «Искра» руководил маршал Георгий Жуков. Положение Ленинграда улучшилось, но угроза городу оставалась. Чтобы окончательно ликвидировать блокаду, нужно было отбросить врага за пределы Ленинградской области. Замысел такой операции выработала Ставка ВГК в конце 1943 года. Силами Ленинградского (генерал Леонид Говоров), Волховского (генерал Кирилл Мерецков) и 2-го Прибалтийского (генерал Маркиан Попов) фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом, Ладожской и Онежской флотилиями была проведена Ленинградско-Новгородская операция. Советские войска перешли в наступление 14 января 1944 года. 20 января освободили Новгород. 21 января противник начал отходить из района Мга – Тосно. 27 января блокада Ленинграда полностью снята.

Карелия – рядом

Для Карелии 27 января – тоже очень важная и близкая дата: в республике существует общественная организация «Жители блокадного Ленинграда», в которую входит несколько сотен человек – как сами блокадники, так и их близкие и дальние родственники.

Председатель общества – Вера Александровна Ермакова. Она родилась в 1941 году – блокада уже началась. Вера Александровна выжила чудом: первые бомбы противник начал сбрасывать на Васильевский остров, одна из них упала на роддом – почти все младенцы погибли. Взрывной волной маленькую Веру Ермакову (тогда Васильеву) выбросило на улицу, она повисла на тополе. Позже ребенка нашли и отдали матери.

– Всю войну моя мама рыла окопы, а я, маленькая, лежала рядом – в траншее. Папа мой погиб сразу же, на третий день после моего рождения – пуля нашла его на «Невском пятачке». Маме моей было очень сложно одной. Мы с ней так вдвоем и жили – в маленькой комнатке, на общей кухне. Мама очень не любила вспоминать эти тяжелые годы. У нее было два правила, которые она и в меня вселила – во-первых, нужно всегда думать о хорошем, а во-вторых – необходимо очень серьезно относиться к своему делу, – рассказывает блокадница.

Вера Ермакова считает, что для Карелии и прорыв блокады, и освобождение Ленинграда –значимые события. Она уверена, что если бы карельские воины не задержали врагов на своих рубежах, не было бы и ленинградского прорыва 18 января. В этом, по мнению Веры Ермаковой, безусловно, заслуга Карельского фронта.

– Для меня дата 27 января – символ жизни. Я чудом спаслась в блокаду. Чудом. Это, видимо, мне и помогает сейчас. В этом году я отмечу 77 лет, – подытожила Вера Александровна.

«Никогда не забыть»

В Санкт-Петербурге с 18 января люди несли цветы на Пискаревское кладбище, вспоминая подвиг ленинградцев. Президент России Владимир Путин также принял участие в возложении цветов: его родителей блокада коснулась напрямую. Мать – Мария Ивановна – провела в Ленинграде всю войну, а отец – Владимир Спиридонович – с сентября 1941 года в составе 20-й дивизии НКВД защищал город на «Невском пятачке».

Кроме того, на Пискаревском кладбище, как удалось выяснить Владимиру Путину благодаря архивным исследованиям, в братской могиле похоронен его старший брат. В дни блокады Ленинграда многих детей в явочном порядке забирали от родителей в детдома для последующей эвакуации, семью при этом даже не спрашивали. Там двухлетний ребенок заболел и умер. Родителям даже не сказали, где он был похоронен.

Владимир Путин посетил музей-панораму «Прорыв» и осмотрел экспозицию, воссоздающую картину боя у деревни Арбузово на южной окраине «Невского пятачка». Глава российского государства также встретился с ветеранами и представителями молодежных организаций, вместе с которыми посмотрел презентацию художественного фильма «Рубеж».

Музей-панорама «Прорыв» расположен в Кировском районе Ленинградской области, на левом берегу Невы, у Ладожского моста. Экспозиция состоит из двух залов: в первом рассказывается об истории битвы за Ленинград и поисковой деятельности в регионе, а во втором на площади 500 квадратных метров представлена картина драматических событий 13 января 1943 года – второго дня операции «Искра».



– Я глубоко убежден в том, что мы должны использовать каждый повод для того, чтобы об этом напомнить, – для того, чтобы и мы сами об этом никогда не забывали, для того, чтобы весь мир об этом помнил, и для того, чтобы никогда ничего подобного в судьбе нашей страны, да и в мире в целом не повторялось, – заявил президент России.

Владимир Путин также отметил, что музей-панорама «Прорыв» на него произвел особое впечатление:

– С оружием в руках, повернутые в сторону противника, они никуда назад не отступали, смерть их застала с оружием в руках в бою, когда они шли вперед, наступали, – рассказал президент, отметив, что именно такое отношение к родине, к отечеству есть в характере нашего народа. – Именно это мы должны зафиксировать на долгие-долгие годы вперед для всех будущих поколений. Потому что это и есть то, на чем всегда стояла Россия, – на самопожертвовании, на любви к отечеству, особенно в трудные, тяжелые годы испытаний, если они выпадают на долю нашей страны, а таких, к сожалению, испытаний, было немало.

Петрозаводск помнит

В карельской столице в честь 75 годовщины прорыва блокады Ленинграда (18.01.1943) и 74-ой годовщины полного снятия блокады Ленинграда (27.01.1944) будет открыт новый этап проекта «Летопись России: памятные и знаменательные даты». Проект реализуется в Петрозаводске уже третий год подряд, в его рамках в столице Карелии состоится несколько встреч.

Проект «Летопись России: памятные и знаменательные даты» осуществляется в рамках мероприятий, приуроченных к очередной годовщине присвоения Петрозаводску почетного звания «Город воинской славы». Он посвящен памятным и знаменательным датам России. В 2017 году в рамках проекта прошло 22 мероприятия различной направленности, в которых приняло участие более 2 000 человек.



Так, 24 января для детей из школ Кукковки в актовом зале средней школы №5 прошла беседа «900 дней мужества». Ее провели сотрудники библиотеки №3 имени Николая Клюева при поддержке горадминистрации. Члены общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» рассказали школьникам о том, что пережили дети и подростки в осажденном городе.

25 января в Центральной городской библиотеке имени Гусарова воспитанники детсада №111 встретились с очевидцами событий тех лет на мероприятии «Мы помним, мы чтим…». Дошкольники показали блокадникам концерт и вручили самодельные подарки.

Кроме того, 31 января в малом зале петрозаводского Дворца творчества детей и юношества состоится встреча членов общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».