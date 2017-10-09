Дорожки в парке «Ямка» в Петрозаводске будут переделывать

В парке «Ямка» будут переделывать дорожки, которые появились благодаря проекту «Комфортная городская среда». Об этом рассказала сегодня глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Напомним, по первоначальному проекту набережную Лососинки планировалось замостить. Эта идея вызвала критику со стороны общественников, которые предложили сохранить парк в максимально естественном и натуральном виде и благоустроить существующие грунтовые дорожки, отсыпав их щебнем. Когда работы завершили, выяснилось, что по дорожкам тяжело ходить даже в спортивной обуви.

— Мы теперь будем корректировать этот проект, общественники были вынуждены с этим согласиться. В течение десяти дней будут выполнены работы по приведению дорожек в надлежащее состояние, — заключила глава города.

Кроме того, к следующей неделе завершится благоустройство газонов в нижней части проспекта Ленина. С понедельника мэрия начнет приемку работ. Проект, реализуемый в рамках программы «Комфортная городская среда», должны были закончить к 1 сентября. Задержка, сообщает мэрия, произошла по вине подрядчика, которого за нарушение сроков ждут штрафы.

— Задумка этих ограждений была в том числе и в целях сохранения газонов, которые в Петрозаводске не соответствуют нормативам. В верхней части проспекта Ленина ограждение оправдало себя, поэтому на второй части проспекта установлена именно эта конструкция, согласованная с главным архитектором Петрозаводска.