Благоустроить историю

Заявки на благоустройство общественных территорий по программе «Комфортная городская среда» подавали многие петрозаводчане. А депутаты Петросовета Елизавета и Анна Васильевы предложили сразу четыре проекта. Все они так или иначе связаны с историей Петрозаводска, а два самых крупных – еще и с личной историей семьи Васильевых.

Сквер Сенькина

— Почему мы с Анной выбрали этот парк: наш дедушка Евгений Васильев, который руководил Беломорско-Онежским пароходством, много работал с Иваном Сенькиным, — рассказывает Елизавета Васильева, стоя посреди сквера напротив Законодательного собрания. – Он часто рассказывал об Иване Ильиче, который был очень энергичным человеком и много сделал для развития Карелии. Сенькин и в команду набирал похожих на себя руководителей, поэтому у них с дедушкой много общего.

Иван Сенькин стал первым секретарем обкома КПСС в 1958 году и пробыл в этой должности 26 лет. Для Карелии это время было успешным: развивалась промышленность, строилось много жилья и социальных объектов, рос уровень жизни людей. В 2007 году память о бывшем руководителе республики решили увековечить и назвать в его честь сквер рядом с улицей Титова: между деревьев установили бюст Ивана Ильича и памятную доску.

С тех самых пор никакого благоустройства на этой территории не делали. Зелени в сквере по-прежнему много, но большая часть дорожек в плачевном состоянии, скамейки и урны тоже не помешало бы обновить.

— Мы не собираемся делать тут какие-то масштабные работы, — говорит Анна Васильева. – Но косметический ремонт определенно нужен: ближе к Заксобранию дорожки еще ничего, а вот дальше – просто утоптанная грязь. Когда начинаются дожди, пройти тут – страшное дело, особенно если с коляской. А тут ходит очень много людей – и горожан, и туристов. Хотелось бы, чтобы центр Петрозаводска был лицом города.

Справка «Республики» Приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2017-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и муниципальных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в мэрию на конкурсной основе, во втором речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Если в 2017 году победителей выбирали на публичных слушаниях, то в году текущем их определят путем тайного рейтингового, народного голосования, которое состоится 18 марта, в день выборов президента РФ.

Дизайнеры уже работают над проектом, в который войдет благоустройство дорожек, новые скамейки и урны, озеленение.

— Хорошо бы сделать здесь информационный стенд, — добавляет Елизавета. – Ивана Сенькина знает старшее поколение, а молодежь вроде бы что-то и слышала, но его имя потихоньку уходит в историю. И освещение здесь надо обновить, потому что фонари работают через один.

Якорный парк

Еще один проект благоустройства, который предлагают сестры Васильевы, касается Якорного парка. Он расположен в районе улицы Ригачина и тесно связан с историей Беломорско-Онежского пароходства: дома в округе парка были построены БОПом, рядом была поликлиника для моряков и профсоюз, который работает до сих пор.

— Для нас важно, чтобы люди знали: когда-то мы гремели на весь СССР своим пароходством, — говорит Елизавета. — Хотелось бы эту историю сохранить. Все моряки, которые когда-либо работали в пароходстве, каждый год приходят в парк фотографироваться. Для них это важное и значимое место, думаю, они нас поддержат с этим проектом.

Сейчас Якорный парк выглядит неухоженным. В 2013 году его начали было благоустраивать, почистили дорожки. Еще в проект был заложен снос аварийных деревьев, но денег у администрации не хватило, и работы приостановили.

— Я иногда тут гуляю с племянниками, и здесь просто непроходимые тропы, — говорит Елизавета. – Мне кажется, что всю территорию от Ригачина до основной части набережной надо благоустроить: для кого-то это конец набережной, а для кого-то, наоборот, начало – смотря с какой стороны подходить.

— Это и для туристов хорошо: рядом гостиница и хостел, по рейтингам – один из лучших в России. То есть это такое место, где много приезжих, — добавляет Анна. – А что они видят, когда выходят прогуляться? Да, тут много деревьев, красиво. Но и их уже пора привести в порядок, снести аварийные, посадить новые. Кроме того, надо тут сделать освещение, зону отдыха со скамейками, детскую площадку, посадить клумбы.

Это основная часть проекта, но у Анны и Елизаветы еще много идей: велодорожка, дорожки для скандинавской ходьбы, площадка для выгула собак. В конце концов, обновленный и ухоженный Якорный парк можно было бы сделать дополнительной площадкой для городских праздников, добираться до которой жителями окрестных улиц будет гораздо проще, чем до центра Петрозаводска.

— За последнее время очень сильно изменился и город, и люди, — говорит Елизавета. – Еще лет десять назад благоустроили парк – скамейки тут же унесли, урны свернули, все разрушили. Сегодня такого не будет, люди, наоборот, радуются тому, что для них делают.

Новая набережная и Мариинский бульвар

Еще сестры Васильевы предлагают благоустроить часть Новой набережной в районе «Онежского замка». Там есть небольшой причал для катеров, который уже давно находится в плачевном состоянии. Депутаты предлагают его отремонтировать, уложить вокруг новый асфальт, починить бордюры.

— Появится причал – можно будет развивать летом водный туризм, — говорит Елизавета. – Как раньше, помните: люди приходили на набережную, садились в катер и катались по Онежскому озеру. Если бы мы этот проект реализовали, было бы очень здорово.

Ну и последний проект – благоустройство проспекта Карла Маркса, который когда-то назывался Мариинским бульваром. Там планируется обновить скамейки, привести в порядок тротуары и спуски в парк «Ямка».

Напомним, прием заявок в программу «Комфортная городская среда» закончился 9 февраля. В Петрозаводске и районах общественные комиссии уже начали или вот-вот начнут знакомиться с проектами благоустройства общественных территорий. Лучшие идеи будут участвовать в тайном рейтинговом голосовании в день выборов президента – 18 марта.