Благоустроим все!

52 населенных пункта Карелии вошли в проект «Комфортная городская среда». Проект реализуется по поручению президента Владимира Путина. На благоустройство дворов, установку детских площадок, строительство парковок для автомобилей Карелия потратит 140 миллионов рублей. Деньги скоро придут в регион: федеральный центр выделит 130,2 миллиона рублей, еще 9,8 миллиона предоставит республиканская казна. На официальном портале органов государственной власти Карелии уже запущен специальный раздел, где подробно расписано, как и куда подать заявку — это нужно сделать до 20 февраля.

Проект «Комфортная городская среда» будет работать по тем же правилам, что и региональная Программа поддержки местных инициатив, которая стартовала три года назад и показала высокую эффективность. То есть средства по смете должны поступить из трех источников — от республики, из федерального бюджета и от жителей — это будет минимальная сумма, например, Петрозаводск уже определил, что только 3 процента от общей стоимости проекта должны собрать горожане. Возможно привлечь средства спонсоров. Важно, что жители могут сами решением совета дома определить как благоустроить собственный двор: построить детскую площадку, отремонтировать подъезды или освещение, посадить деревья и или разбить газон, возможно, это будет стоянка для машин. Также люди могут объединиться двумя тремя домами и предложить один большой проект.

Правила распределения субсидий между районами еще не согласованы. Но, по предварительным расчетам Минфина Карелии, 52 населенных пункта республики получат деньги на благоустройство.

Главные условия для регионов в этом году: средства пока поступят в те населённые пункты, где живет больше 1000 человек, и при этом в городе или поселке должны быть многоквартирные дома, включенные в региональную программу капитального ремонта. Также при распределении субсидии учитывается количество денег в бюджете на душу населения в городах и поселках — таково условие федерального центра.

По предварительным расчётам министерства финансов, в 2017 году Петрозаводск получит около 60 миллионов, а 80 миллионов уйдет в районы. Деньги выделят 11 моногородам и 19 населенным пунктам, которые соответствуют критериям федералов. Размер субсидии колеблется от 800 тысяч рублей и до 7 миллионов на каждый город или поселок. Так, например, по предварительным данным, Кондопога получит 7 миллионов рублей, Надвоицы – порядка 5 миллионов, Костомукша и Сегежа – по 4, 5 миллиона. Проекты благоустройства должны быть реализованы к концу лета нынешнего года.

Для координации работы «Комфортной городской среды» в Карелии сформирован проектный офис, который возглавила советник заместителя премьер-министра Правительства республики Элла Смирнова.

Кураторы программы подчеркивают, что предложения жителей, не получившие финансирование в текущем году, войдут в муниципальные программы до 2022 года и в приоритетном порядке будут повторно рассмотрены в 2018 году.

— В 2017 году Петрозаводск и моногорода получат субсидию в обязательном порядке, решения по отбору всех местных инициатив будут принимать конкурсная комиссия и жители населённых пунктов. До 1 марта мы должны сформировать перечень проектов и организовать предварительное общественное обсуждение, чтобы к 1 сентября завершить их реализацию, — сказала Элла Смирнова.

Александр Худилайнен призвал жителей активно участвовать в проекте «Комфортная городская среда», проявлять инициативу и высказывать свои предложения.

«Благополучие нашей республики складывается из многих составляющих, но качество жизни во многом определяется благоустройством и комфортом наших населенных пунктов. Чистые ухоженные дворы, безопасные переходы, современные детские площадки и уютные парки – это объективный критерий уровня развития общества. Наше будущее в наших с вами руках! Приглашаю каждого из вас стать участником приоритетного проекта Президента России Владимира Владимировича Путина «Комфортная городская среда», в котором вы сами принимаете решение о том, как должен преобразиться ваш двор или центральная улица, главная площадь или любимый сквер, сказал губернатор Александр Худилайнен.

Мэрия Петрозаводска первой начала работу по реализации проекта — за один день в горадминистрацию поступило сразу 10 заявок от жителей столицы Карелии.

— Готовность Петрозаводска есть и по благоустройству дворовых территорий и территорий общедомового пользования, это понимание у нас есть и в связи с общением с различными группами населения, со студентами, ветеранами, профессиональными сообществами. Есть конкретные заказы и по устройству парковых зон, — сказала мэр города Ирина Мирошник.

Для составления заявки в Петрозаводске определены свои правила: нужно провести общее собрание собственников помещений в многоквартирных домах и оформить протокол. Минимальная доля участия собственников помещений в многоквартирных домах – 3%, максимальная стоимость работ по благоустройству одной дворовой территории – два миллиона рублей.

И еще одна приятная новость, о которой рассказала депутат Госдумы Валентина Пивненко на недавнем заседании в правительстве Карелии по реализации программы «Комфортная городская среда». Мэр Москвы подарит Петрозаводску 130 миллионов на спортивные площадки.

Валентина Пивненко сообщила, что деньги будут направлены в Петрозаводск в рамках подготовки к столетию Карелии. Эти деньги распорядился предоставить столице Карелии лично Сергей Собянин.

— У нас есть информация о том, что и глава города Санкт-Петербурга Полтавченко тоже такую помощь окажет, но сумму я пока не называю, она будет меньше, чем 130, но она будет направлена сюда, — сообщила Валентина Пивненко.

По словам депутата, средства будут направлены на строительство детских спортивно-игровых площадок в микрорайонах города. Деньги должны поступить в Петрозаводск в марте.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник призналась, что новость стала для нее приятной неожиданностью. Общественники заметили, что с такими вложениями Петрозаводск за год может стать самым благоустроенным городом страны.

Теперь город должен определить территории под будущие площадки. Всего планируется оборудовать около 20 спортивных объектов.