Центр «Надежда» устроил праздник для детей-сирот в Петрозаводске

Около 50 сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, которым дал приют центр «Надежда», приняли сегодня участие в благотворительной акции молодежного центра «Смена». Мероприятие прошло на набережной Петрозаводска в устье реки Лососинки.

— В течение двух с половиной часов с 10 до 12-30 для детей и подростков было организовано несколько игровых станций. Юным участникам в возрасте от 7 до 17 лет было предложено прокатится на одной лыже, показать умение обращаться со скакалкой и так далее. Совместно с «Пони клубом» было организовано катание. Старшего возраста — на лошадях, маленьким были предложены пони, — рассказал руководитель молодежного центра Денис Довольнов.

По словам руководителя, различные мероприятия для детей центра «Надежда» проводятся регулярно, и каждый раз на различные темы. Минувшая была патриотической направленности. Воспитанникам рассказывали о героях и подвигах, которые они совершили.

— С центром «Надежда» мы поддерживаем постоянный контакт и несколько раз в год проводим мероприятия интересные для подростков, — добавил Денис Довольнов.