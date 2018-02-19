Бизнесмена в Петрозаводске оштрафовали за незаконную рекламу кальянного клуба

Антимонопольная служба Карелии оштрафовала индивидуального предпринимателя А.А. Лобанова на 10 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе. Предприниматель в интернете распространял ненадлежащую рекламу с изображением кальянов и демонстрацией их курения, чтобы привлечь внимание к клубу Mestoptz Dom.

При этом федеральное законодательство запрещает демонстрацию процессов курения и рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок.

Постановление карельского УФАС может быть оспорено в судебном порядке, сказано в пресс-релизе антимонопольного ведомства.