Бизнесмена оштрафовали за вывоз останков Гоголевского моста в Соломенное

Индивидуальный предприниматель Олег Макаров должен заплатить штраф в 45 тысяч рублей за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства. Денежное взыскание было наложено на бизнесмена за нарушение правил вывоза отходов пятого класса опасности при разборке и транспортировке на свалку останков Гоголевского моста в Петрозаводске.

Напомним, мусор был складирован на берегу Логмозера на частном участке. Решение об административном штрафе было принято в Министерстве по природопользованию и экологии Карелии, уполномоченном по надзору в сфере экологии.

Министерство рассмотрело постановление природоохранной прокуратуры, которая провела проверку складирования отходов на частном участке после того, как жители пожаловались в СМИ. Постановление о штрафе не вступило в законную силу, и предприниматель может обжаловать решение в течение десяти дней.

В министерстве также пояснили, что причастные к свалке граждане вывезли останки моста на санкционированную свалку.