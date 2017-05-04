Бизнесмен заплатил более 200 тысяч рублей за повреждение почвы

Карельский индивидуальный предприниматель заплатил более 200 тысяч рублей за повреждение почвы. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Карелии.

Еще в сентябре 2015 года в районе поселка Салми было обнаружено складирование древесины на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Затем специалисты ведомства выяснили, что древесина перекрывала плодородный слой почвы. Кроме того, оказался поврежден верхний слой почвы на площади 198 квадратных метров. Причина последнего – работа тяжелой автотракторной техники.

В отношении индивидуального предпринимателя, занимавшегося заготовкой и складированием древесины, составили административный протокол. Его обязали выплатить 50 тысяч рублей штрафа, что он и сделал в положенный срок.

Затем Россельхознадзор потребовал от предпринимателя возместить в полном объеме ущерб, нанесенный окружающей среде и оцененный в 158 тысяч рублей. Эту сумму с бизнесмена взыскали через суд и судебных приставов.