Без очереди

Толпа людей ночами дежурит у школы. У каждого свой номер в очереди, пропустишь – окажешься в хвосте. Так в Петрозаводске в последние годы выглядит запись детей в первые классы.

И все равно в день записи появляются альтернативные списки с очередью из соцсетей, где-то родители подозревают школу в негласном отборе детей по результатам «малышкиных» курсов.

Одна жительница города, дочери которой не хватило места в первом классе, и вовсе подала на школу в суд. «Республика» разобралась, в чем суть конфликта и как власти планируют избежать подобного в будущем.

ЧОП или не ЧОП

Все началось с того, что дочь жительницы Петрозаводска не попала в первый класс 48-ой школы. И вроде бы ничего удивительного: мест всего 120, желающих намного больше.

Однако женщина заявила, что во всем виноваты дежурившие у здания сотрудники охранного предприятия: они якобы пропускали внутрь только тех, кто заранее записался в очередь в соцсети, игнорируя при этом живую очередь. Из-за этого, считает женщина, ее ребенку и не досталось места в первом классе.

Директор школы Ольга Молинская рассказала, что на территории и правда дежурили охранники: их наняли, чтобы следить за порядком. По ее словам, в процесс подачи заявлений они не вмешивались, равно как и сама школа: очередь родители организовали и контролировали сами.

Мама девочки, однако, не успокоилась и подала на школу в суд. Она пытается добиться, чтобы результаты записи признали недействительными (заседание в горсуде состоится уже завтра). А родители, чьи дети в сентябре должны пойти в 48-ю школу, готовы подать на женщину встречный иск и отстоять с таким трудом добытые места в первых классах.

Электронная запись

Случай вопиющий: чтобы результаты набора в первые классы пытались аннулировать – такого не помнят ни в городском управлении образования, ни в республиканском Минобразования. Но сама проблема с очередями и ночными дежурствами для них не новость. Решить пытаются уже давно.

В первую очередь власти стараются наладить систему электронной записи. В январе 2016-го, например, пытались организовать ее через республиканский портал госуслуг, но он не выдержал наплыва посетителей и просто обрушился в назначенную дату.

Выяснилось, что портал недостаточно мощный, чтобы одномоментно обработать нужное количество запросов. Об этом тогда рассказал министр образования Карелии Александр Морозов. Вообще полностью эту задачу удалось решить только в Москве: правительство российской столицы направило на эти цели большие деньги.

В декабре минувшего года электронные заявления принимали только восемь пилотных школ, и в этот раз все прошло хорошо. Теперь власти стараются расширить этот список.

— Мы надеемся, что в следующем году если не все, то большинство школ смогут предоставить возможность подать заявление в электронном виде, – отметила замначальника городского управления образования Светлана Рогова. – Возможно, запись будет организована в разные дни, чтобы снизить нагрузку на портал.

Сколько именно школ смогут принимать электронные заявления, в управлении образования не знают. Это станет ясно ближе к началу приемной кампании на 2018-2019 год.

По районам

Еще один способ избавиться от ночных очередей – просто прикрепить школы Петрозаводска к определенным городским территориям. В этом случае родители будут заранее знать, куда пойдет учиться их ребенок. Сейчас в горадминистрации решают, какие улицы и дома за какими школами закрепить, к 2018 году эта работа должна быть закончена.

Правда, вместе с очередями исчезнет и возможность выбора. Опросы показали, что не все родители этому рады: за прикрепление школ к конкретным районам высказались всего около 30% родителей, остальные 70% заявили, что хотели бы иметь возможность подать заявление в любое образовательное учреждение. В горадминистрации стараются найти компромисс:

— Мы рассматриваем два варианта, — рассказала Светлана Рогова. — Один из них – если все организации будут прикреплены к определенным территориям. Второй – закрепление за районами только общеобразовательных школ, а в лицеи и гимназии смогут поступить дети из любого района. Пока этот вопрос еще обсуждается рабочей группой.

В идеале прикрепление школ к районам должно свести очереди на нет. Но всегда остается вероятность того, что родители бросятся делать для детей фиктивные регистрации рядом с тем образовательным учреждением, куда хотят попасть. О подобной ситуации «Республика» писала в 2012 году. Тогда только-только вступили в силу новые правила приема детей в первые классы по месту жительства, и среди риэлторов возник целый теневой бизнес по предоставлению фиктивных регистраций.

И, в конце концов, никто не мешает «приписать» ребенка к квартире родственников или просто хороших друзей, если те живут в нужном районе. В итоге очереди возле «элитных» школ выстраивались и при территориальной системе.

Больше первоклашек – больше школ

В последние годы количество первоклассников в Петрозаводске растет. В 2016-ом их было 3 050 человек, в сентябре 2017-го в школы пойдут 3300 детей. По прогнозам на 2018-ый, первоклассников будет не меньше 3,5 тысяч.

Понятно, что и мест в школах должно становиться больше. Над этим городские власти тоже работают: каждый год в самых густонаселенных районах (например, на Древлянке) комплектуют дополнительные первые классы.

— Мэрия Петрозаводска еще в 2015 году направила в Министерство образования предложение о строительстве новой общеобразовательной школы не менее чем на тысячу мест в районе Древлянка-7, — рассказала Светлана Рогова. — Если все сложится благополучно, она появится там уже через год. Это позволит уменьшить нагрузку на имеющиеся образовательные организации и сократить число детей, которые учатся во вторую смену.

Кроме того, в горадминистрации думают об участии в федеральной целевой программе «Жилище», она тоже предусматривает создание новых школ.

Теоретически следующей волне родителей будущих первоклассников будет проще: благодаря закреплению по районам ребенка уже будут ждать в конкретной школе. Да и подать заявление, не выходя из дома, сможет большее число петрозаводчан, надеются чиновники.

Жители города, однако, предпочитают перестраховаться. Уже сейчас в соцсетях можно найти группы, в которых родители записываются в очередь на поступление в школу на 2018 год — ну, чтобы уж наверняка.