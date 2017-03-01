Бес доверия

В Карелии в прошлом году возбудили почти 1100 уголовных дел по фактам мошенничества, которое преступники совершили через интернет или по телефону, из них в Петрозаводске – более 800. Об этом сообщили сегодня на брифинге в МВД Карелии.

Замначальника управления уголовного розыска республики Вадим Вангонен заявил, что чаще всего людей обманывают через подставные интернет-магазины. В Карелии с начала года зарегистрировано уже 18 подобных преступлений.

– Потерпевший направляет заявку на приобретение товара, злоумышленник просит произвести предоплату в качестве гарантии предстоящей покупки. А после перевода – исчезает, – рассказал Вадим Вангонен.

С начала года зарегистрировано уже 148 дистанционных мошенничеств. Суммы ущерба – от 2 500 рублей до 400 000 рублей. Жертвами становятся не только представители старшего поколения, но и люди среднего возраста.

В полиции уверены – чтобы защититься от мошенников, нужно, во-первых, иметь здравый смысл, а во-вторых, знать основные схемы «развода».

Наиболее распространены девять мошеннических схем:

1. Лжепродавец Потерпевший заходит в интернет-магазин и оставляет заявку. С ним связываются и просят внести предоплату для гарантии предстоящей покупки. После перевода денег лжепродавец исчезает. Совет: никакой предоплаты в интернете! (Нормальные интернет-магазины дают возможность оплатить товар при получении).

2. Мнимый работодатель Потерпевший – соискатель высокооплачиваемой работы. Он сам звонит злоумышленникам. Они на правах работодателя узнают у него данные банковской карты – якобы для перечисления будущей зарплаты. После деньги исчезают. Совет: никогда никому не сообщайте цифры со своей банковской карты.

3. Лжепокупатель Потерпевший публикует на популярных сайтах объявление о продаже чего-либо (квартиры, машины, мебели). Откликается потенциальный покупатель, говорит, что хочет купить товар и готов немедленно перевести деньги на карту. Для этого просит продиктовать ему данные вашей карты. Как правило, указанный в объявлении номер прикреплен к банковской карте потерпевшего. Так злоумышленник получает доступ еще и к «мобильному банку». Совет: никогда никому не сообщайте цифры со своей банковской карты!

4. Липовая взятка Потерпевшему по телефону сообщают, что его родственник (сын, дочь, внук и прочие) попал в беду – стал виновником ДТП, избил или убил человека. Злоумышленник представляется сотрудником силовых органов и намекает, что избежать ответственности можно, но только за взятку. Потерпевший соглашается – дальше приезжает курьер, который, как правило, о преступной схеме даже не подозревает. Типичные жертвы этой схемы – пенсионеры. Совет: позвоните попавшему в беду родственнику и никогда не давайте взятки.

5. Щедрая компенсация Потерпевшему по телефону (как правило, из Москвы) сообщают о том, что ему положена компенсация за приобретенные лекарства (либо за сбережения, которые ранее находились на счете потерпевшего и были деноминированы). Чтобы получить «законные» деньги, нужно всего лишь компенсировать 13% подоходного налога. Совет: не жди легкой наживы.

6. Страшный диагноз Потерпевший видит рекламу о выгодной продаже медицинских приборов и сам звонит злоумышленникам. Ему предлагают пройти некое обследование «по телефону или почтой», а потом сообщают страшный диагноз. Дальше за оплату мнимого лечения потерпевшего просят перевести деньги. Совет: обследуйся только в настоящих медицинских учреждениях.

7. Чужая сим-карта При открытии банковского счета услуга «мобильный банк» зачастую подключается автоматически. Если владелец пластиковой карты не пользуется номером, к которому прикреплена карта, сотовый оператор через 6 месяцев перепродает его другому человеку. Новый абонент узнает о движении денег по счету и, соответственно, может ими управлять. Совет: отключите услугу «мобильный банк» от номера, которым не пользуетесь.

8. Зеркальный сайт Сайты некоторых магазинов и банков могут иметь двойников. На них пользователь производит привычные ему операции (оплата услуг ЖКХ, покупка товаров). «Лживый» сайт позволяет злоумышленникам получить доступ к счетам потерпевшего через интернет-банкинг. Совет: проверяйте адресную строку, прежде чем совершать какие-то операции (адреса известных сайтов не должны выглядеть подозрительно, например cberbank.ru вместо sberbank.ru).

9. Вирусы На телефон потерпевшего поступает смс со ссылкой на ресурс, содержащий вирус (смс также может прийти от знакомого, чей телефон уже заражен). При переходе по ссылке вредоносная программа загружается на гаджет автоматически, без спроса. После заражения вирус берет на себя полное управление услуги «мобильный банк». Официальные приложения банков также могут быть во власти «вируса». Совет: используйте антивирусные программы, никогда не переходите по сомнительным ссылкам.

«Республика» спросила у читателей в соцсети, сталкивались ли они когда нибудь с мошенниками. 57 процентов опрошенных ответили, что сталкивались, но на их уловки не поддались. 12 процентов — никогда не имели с ними дела, а вот 16 из 107 человек пострадали от дистанционных мошенников.





