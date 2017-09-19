Белый кот по кличке Марк пропал после трагического ДТП на трассе в Карелии

Пропавшего после ДТП кота разыскивают в Карелии. Напомним, трагическая авария, в которой погибли два человека, произошла 16 сентября на трассе «Кола» в Сегежском районе. Тогда столкнулись три автомобиля: легковушка, микроавтобус и большегруз. Пожилые водитель и пассажирка легкового автомобиля скончались на месте происшествия.

В микроавтобусе ехали шестеро человек из Санкт-Петербурга. С ними были три собаки и кот. После того, как водителя этого автомобиля увезли в больницу, сотрудники 12 пожарно-спасательной части Сегежи приютили у себя собак. А кот пропал.

Хозяева пропавшего кота по кличке Марк просят жителей Карелии помочь в его поисках. Тех, кто мог видеть его, просят звонить по телефонам: +7-999-177-08-11 (Виктория), +7-999-205-54-93 (Даниил).