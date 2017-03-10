Бараки «Дальпитерстроя»

Чална на этой неделе дважды принимала представителей республиканской власти. В первый раз Артур Парфенчиков побывал в домах для переселенцев из аварийного жилья, построенных карельской компанией «КСМ». Увиденным тогда он остался удовлетворен. Сейчас же новый руководитель вместе с представителями Минстроя, районных властей и строителями осмотрел два дома, которые неподалеку возвела компания «Дальпитерстрой».

Артур Парфенчиков осматривает дома в Чалне. Фото: Николай Смирнов Артур Парфенчиков осматривает дома в Чалне. Фото: Николай Смирнов Плесень на окне в новом доме. Фото: Николай Смирнов Новые дома, построенные в Чалне. Фото: Николай Смирнов

Разница оказалась впечатляющей. Плесень на стенах, ломающиеся краны, отваливающиеся обои — это реалии, с которыми вынуждены мириться новоселы. Спустя полгода после постройки, по стене одного из домов прошла трещина.

Во всех квартирах, куда заходили проверяющие, обнаружились одни и те же проблемы. По словам министра строительства Дмитрия Матвийца, о ситуации с домами в Минстрое знали, но жильцы, в большинстве своем, заявлений с претензиями к застройщику не писали, поэтому ведомство не реагировало.

Плесень на стенах в новых квартирах. Фото: Николай Смирнов Плесень на стенах в новых квартирах. Фото: Николай Смирнов Плесень на стенах в новых квартирах. Фото: Николай Смирнов

— Это понятно, но если мы знаем информацию, надо людей обходить и брать заявления, — ответил Парфенчиков, которого объяснения руководителя Минстроя явно не удовлетворили.

По словам представителя «Дальпитерстроя», плесень в течение двух недель уберут, по всем остальным нареканиям также будут работать.

Трещина на стене нового дома. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов перечень проблем, составленный жильцами одной из квартир. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов Артур Парфенчиков общается с жильцами дома. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов В ходе поездки в Чалну. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов

— Я ведь через полгода сюда приеду, посмотрю, не дай бог плесень опять появится, — пообещал врио главы Карелии.

По итогам посещения домов было принято решение провести повторный ремонт всех квартир после завершения отопительного сезона. К этому времени новые дома должны просохнуть, стены перестанут выделять влагу и можно будет их обработать противоплесневыми составами. Ремонт будет сделан летом, а в сентябре региональные власти снова навестят новоселов.

— Наша позиция будет очень жесткой. Я уже подрядчика предупредил. Мы будем принимать все меры, которые предусмотрены законодательством с точки зрения тех нарушений, которые мы сегодня видим, — заверил Парфенчиков.

Контроль за поведением домов будет сохраняться еще на протяжении, как минимум, года и будет снят лишь когда станет ясно, что дома не представляют угрозу для своих жильцов.

У этого же подрядчика в других районах Карелии построено еще 8 домов по программе переселения из аварийного жилья. Везде ли ситуация — аналогична той, что сложилась в Чалне станет ясно уже в ближайшее время, а посещение домов, построенных для расселения аварийного жилья, станет обязательной частью программы визита в районы. Причем касается это всех строителей домов по этой программе.