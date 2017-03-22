«Мир» — бюджетникам

Бюджетников, которые только устроились на работу, начнут переводить на карты российской платежной системы «Мир» с 1 июля этого года. остальным работающим в этой сфере выдадут новые карты до июля следующего года.

Тема введения «Мира» стала главной на пресс-конференции отделения национального банка по Карелии. Александр Лунев, начальник отдела банка, рассказал, что пенсионерам будут выдавать российскую карту по мере завершения срока действия карт международных платежных систем. Но при этом у них остается право получать пенсию и наличными деньгами.

Будет перевод на «Мир» обязательным для бюджетников или нет, Александр Лунев в настоящее время пояснить не смог, поскольку законодательство такие нормы до конца не установило.

— Все будет зависеть от законодательства, если в законодательство будут внесены эти нормы, значит мы обязаны будем их соблюдать, соответственно бюджетники в обязательном порядке будут переводится на эти карты, — сообщил Лунев.



Национальная система платежных карт (НСПК) была создана в России с нуля в максимально короткие сроки. Дата ее создания — 23 июля 2014 года. Программное обеспечение национальной системы платежных карт и платежное приложение к основной карте «Мир» являются продуктами российской разработки. Это гарантирует безопасность и независимость национальной платежной системы от внешних факторов, при этом карта «Мир» соответствует как российским, так и международным стандартам безопасности, заверяют разработчики системы.

По словам банковского служащего, уже сегодня карту «Мир» можно использовать за границей. Сейчас это возможно благодаря договорам с международными платежными системами.

Банки уже сегодня выпускают карты «Мир» — «Маэстро» и «Мир» — JCВ» — это японская платежная система. На сегодняшний день подписаны соглашения с американской платежной системой American Express и китайской UnionPay. Не исключается, что в будущем будут достигнуты соглашения с Mastercard, с Visа и с другими крупными финансовыми корпорациями.

— К большому сожалению, есть ограничения по расчетам за границей, но проект уже реализован и российские банки выпускают такие карты, могу сказать что работники Банка России уже расплачивались за границей с помощью таких карт, не могу сказать в каких странах, но по крайней мере где-то это можно сделать, — сообщил Лунев.

Александр Лунев рассказал, что массовый выпуск карт начался в этом году, и все крупнейшие банки страны сегодня ее предлагают. Участниками платежной системы «Мир» являются 264 банка, из которых 59 карту уже выпускают. К их приему готовы почти 100% банкоматов, все крупнейшие ритейлеры принимают «Мир» к оплате и на сегодняшний день по ним проходит порядка ста тысяч операций.

Также служащие банка рассказали, что сами являются пользователями карт российской платежной системы.

— Они выпущены в рамках зарплатного проекта, и лично я могу сказать, что знаю и понимаю, что национальная система платежных карт работает на развитие российской экономики, — сообщил Лунев.

Служащий пояснил, что все комиссии, которые выплачиваются сегодня иностранным платежным системам, не будут уходить за границу, а будут работать на российскую экономику.

Александр Лунев также рассказал и о том, какие привилегии и бонусы может предложить платежная система «Мир». Главное, по словам служащего, это развитие межбанковской программы лояльности, в основе которой – выплата cash-back держателям карт «Мир» (это возврат определенной части суммы, потраченной на покупку) .

Средний размер cash-back в рамках программы составит до 30%. Основную долю cash-back будет получать держатель карты, но часть этих средств получат банки, которые смогут зарабатывать деньги на программе лояльности, и торгово-сервисные предприятия: они смогут привлечь новых клиентов – держателей карт платежной системы «Мир».

Масштабный запуск программы лояльности запланирован на осень 2017 года.

Александр Лунев сообщил, что сейчас проблем перевода денег со своего счета карты «Мир», например, на счет карты «Visa Сбербанк» никаких нет, все можно сделать в личном кабинете сервиса банка.