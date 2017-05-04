Бачой: «Поддержка культуры – это в первую очередь задача государства»

Работа форума была организована в формате четырех дискуссионных площадок: «Местный дом культуры – новая модель», «Культура и образование», «Театры и музыкальное творчество», «Историческая память» – и пленарного заседания.

– Тема культуры для первого в этом году форума партии была выбрана неслучайно, поскольку в начале этого года были запущены два новых партийных проекта в сфере культуры. Первый – «Местный дом культуры» – подразумевает ремонт и оснащение сельских домов культуры и тех ДК, которые расположены в городах численностью до 50 тысяч жителей. Второй проект – «Театры малых городов» – нацелен на поддержку театров в муниципалитетах, районных центрах, небольших городах, – пояснила заместитель секретаря Генерального совета партии Ольга Баталина. – Решения, которые вырабатываются на таких площадках, в дальнейшем находят свое отражение в законотворческой деятельности фракции «Единой России», в работе партпроектов, а также становятся основой для совместной работы Госдумы и правительства.

В мероприятии приняли участие около 700 человек. Основными темами форума стали доступность учреждений культуры в малых городах и на селе, создание многофункциональных культурных центров, поддержка музейной деятельности, развитие деятельности библиотек, детское образование и дополнительное образование в сфере культуры. В своём докладе Дмитрий Медведев сказал, что разговор о культуре не может быть простым, потому что и культура, и искусство – это синонимы разнообразия нашей внутренней свободы.

– Поддержка культуры – это в первую очередь задача государства, ведь у него для этого есть как законодательные, так и финансовые инструменты, – сказала член комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике в Заксобрании Карелии Светлана Бачой. – Карелия всегда славилась своими культурными традициями, поэтому мы с радостью поддержали и активно подключились к реализации новых проектов «Единой России».

После обсуждения выработанные рекомендации были включены в проект общей резолюции и в ходе пленарного заседания их представили председателю партии и председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Оргкомитету форума было поручено доработать резолюцию с учетом новых предложений в двухнедельный срок, после чего представить итоговый документ на подпись председателю правительства России.