Бачой: «Электронная запись в первые классы – это интересный опыт, но его нужно дорабатывать»

Депутат регионального Заксобрания от «Единой России» Светлана Бачой заявила, что проблемы с записью детей в первые классы может решить электронная запись на едином государственном портале. Как сообщили в пресс-службе партии, Бачой добавила, что система требует серьезной доработки.

– Запись детей в первые классы, конечно, можно организовать через портал госуслуг, но проблема таких ресурсов в том, что на них одновременно может находиться определённое количество пользователей, а когда их становится больше, система даёт сбой. Во время записи первоклассников такое вполне может произойти, и мы были тому свидетелями в прошлом году, когда наша система зависла через секунды после старта. Вот над этим нужно работать, тогда, без сомнений, вопрос снимется, – объяснила свою позицию депутат Законодательного собрания, директор школы № 33 Светлана Бачой.

Она также рассказала о том, как в этом учреждении организована запись в первые классы. По её словам, сначала назначается дата подачи заявлений от родителей будущих первоклассников, затем, за месяц до последней, вся необходимая информация публикуется на сайте школы. В назначенный день принимают заявления.

33-я школа находится на Ключевой, в учреждении получают знания порядка тысячи учеников, первоклассников принимают ежегодно 120.

– Проблем с местами в общеобразовательных классах нет, – уверяет директор школы, – а вот в так называемый класс здоровья, тот, куда записывают детей с особенностями здоровья, переполнен. Он может принять не более 12 человек, а заявлений в этом году уже почти в два раза больше. Сейчас в учреждении решают эту проблему.

Депутат считает, что нужно строить новые школы. Например, в общеобразовательных учреждениях Ключевой не хватает кабинетов, поэтому занятия проходят в две смены. В целом, по мнению Светланы Бачой, решать проблему записи детей в первые классы необходимо комплексно и с привлечением современных средств, например, электронной записи.