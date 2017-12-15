Автобусы из Петрозаводска начали ежедневные рейсы в Эссойлу и Сяпсю

Три новый рейса открылись сегодня в Петрозаводске. Автобусы по маршруту № 622 «Петрозаводск — Эссойла» будут курсировать ежедневно.

— отправление от автовокзала Петрозаводска в 5:40 (кроме воскресенья), и ежедневно в 11:45 и в 15:45;

— отправление из Эссойлы в 7:00 (кроме вс), и ежедневно в 13:30 и в 17:05.

Автобус маршрута № 607 «Петрозаводск – Кудама» отправляется по пятницам и воскресеньям от автовокзала в 18:25, отправление из Кудамы в 20:30.

Также возобновляется ежедневный рейс по маршруту № 139 «Петрозаводск – Сяпся через Падозеро» отправлением от автовокзала в 8:30 и отправлением из Сяпси в 10:10.