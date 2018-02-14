Аварийка: было/стало

В 27 квартир в новом доме №12б на улице Рудакова в Питкяранте жильцы заехали весной 2016 года. Рядом с современным зданием — лес, магазин, Дом культуры и «тропа здоровья». Квартиры новостройки были полностью готовы к встрече новоселов: подведены все коммуникации, выполнена отделка, установлена сантехника, батареи с регуляторами. На кухнях — водонагреватели, электросушилки для полотенец. В этот дом переехали жители шести аварийных домов. Смотрим, как изменились их жилищные условия.

15-квартирный дом в Лахденпохье заселили в сентябре 2016 года. Семь квартир в новостройке предназначены горожанам, восемь — жителям поселка Раухала. Дом построен из газобетонных блоков, фасад утеплен минеральной ватой и обшит сайдингом, фундамент блочный. В квартирах установлены электроплиты, сантехника, бойлеры, стеклопакеты. Пол выстлан ламинатом, потолки — натяжные.

По просьбе администрации города, у дома были построены два колодца для дополнительного дренажа (такая «подстраховка» необходима — поскольку здание находится в низине).

Дом под расселение аварийного жилья в Лахденпохье в стадии строительства. Фото: ИА «Республика» / Александр Батов Новый 15-квартирный дом. Фото: сайт «Реформа ЖКХ»

Семь семей села Деревянное в Прионежском районе получили ключи от новых квартир в сентябре 2016 года. Как только их бывший дом — барак на улице Онежской — попал в программу расселения, у будущего дома появился совет. Будущие новоселы контролировали и сроки, и качество строительства. Как делились местные жители в день вручения ключей, результатом они очень довольны. Продумано все — вплоть до мелочей.

В квартирах, например, установлены современные радиаторы. Если будет холодно или жарко — батареи можно отрегулировать.

44 жителей села Рыбрека — вепсского сельского в Прионежском районе — стали жителями столицы Карелии в марте 2017 года. Жильцы двух аварийных домов получили ключи от квартир в современном доме № 16 в Скандинавском проезде в Петрозаводске.

Дома для расселения аварийного фонда в самой Рыбреке начали строить более семи лет назад. Тогда подрядчик, получив деньги за невыполненные работы, сбежал. На фирму завели уголовное дело о мошенничестве, а недостроенные дома заморозили. Власти республики решили переселить жителей села в столицу Карелии.

Аварийный дом в селе Рыбрека Прионежского района Селяне переехали в многоэтажку в новом современном жилом районе Петрозаводска

Четырем семьям из Мелиоративного далеко переезжать не пришлось. Их новый дом построили по соседству с аварийным. Был дом №3 на улице Петрозаводской, стал — №3а. В старом доме не было ни канализации, ни водопровода. Ходили за водой по 300 метров. В новом есть все — туалет, ванная, природный газ. Фундамент дома — монолитная железобетонная плита. Наружные и внутренние стены — из газобетонных блоков. Кровля покрыта полимером цвета «шоколад». Полы — ламинированный паркет, керамическая плитка, линолеум. Потолки — натяжные.

Под самый Новый год — в декабре 2017-го — ключи от квартир в трехэтажном доме №51 на улице Банковской получили жители Беломорска. В 22 новые квартиры переехали 40 человек. Беломорский район — один из тех муниципалитетов республики, где сложилась непростая ситуация — в программу переселения попали меньше половины тех, кто действительно в этом нуждается.

Беломорск. Расселенный барак. Фото: ru-travel.livejournal.com Новый дом №51 на улице Банковской в Беломорске. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

Весной 2017 года республику возглавил Артур Парфенчиков. Он, видя несправедливую ситуацию с расселением аварийного фонда, распорядился провести инвентаризацию. Так специалисты обнаружили в Карелии 129 домов, которые были признаны аварийными, но по разным причинам не попали в программу расселения.

Так в Беломорском районе это более 10 тысяч квадратных метров. Именно здесь находится большая часть неучтенных ранее аварийных домов. Всего по республике это 24 тысячи квадратных метра. Для их расселения, благодаря помощи президента России Владимира Путина, республике дополнительно выделили 800 миллионов рублей.

Кроме того, в прошлом году президент России анонсировал новую программу, которая начнется в 2019 году. Сейчас по всей стране, в том числе в Карелии, активно пополняют базу аварийных домов, которые потенциально попадут под новую волну расселения.