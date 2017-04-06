Аукцион на строительство четырех ФАПов в Карелии объявят в апреле

Подготовка аукционной документации на строительстве четырех фельдшерско-акушерских пунктов в районах Карелии находится в стадии завершения. Об этом сегодня на заседании правительства республики заявил министр здравоохранения республики Ерванд Хидишян.

По его словам, решен вопрос по строительству ФАПа в Ведлозере, им будет заниматься управление капитального строительства региона. В апреле планируется объявить аукцион на строительство еще четыре ФАПов. В первую очередь они появятся в тех населенных пунктах, где старые здания медучреждений находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, сказал Ерванд Хидишян.

Он также добавил, что с местными администрациями проведена работа по выделению земельных участков.

— Надеюсь, что к осени первые ФАПы будут введены в строй, — сказал министр.